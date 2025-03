A Monza semaforo verde per il Ferrari Challenge Europe 2025

Ancora pochi giorni e l’attesa per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025 sarà soddisfatta. Dal 27 al 30 marzo, infatti, l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà, a quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione, il primo appuntamento stagionale della serie tra le più longeve e sempre di più punto di riferimento nei campionati monomarca, ideale punto di partenza per una carriera nel mondo delle gare endurance con le vetture derivate dalla produzione di serie.

Giunto alla sua 33esima edizione, il Ferrari Challenge Europe si svilupperà su 8 round in alcuni dei più iconici ed affascinanti circuiti automobilistici del Vecchio Continente, prima di affrontare le spettacolari Finali Mondiali, in programma ad ottobre al Mugello.



Nel Tempio della Velocità lombardo riaccenderanno così i motori le 296 Challenge, già protagoniste nella stagione 2024 – allora insieme alla 488 Challenge Evo: nono modello nella storia del campionato e il primo con motore V6 de-ibridizzato da 700 cavalli di potenza, capace di mettere d’accordo la passione dei gentlemen drivers e l’agonismo di giovani piloti emergenti. Ad equipaggiarle saranno, come per tutte le vetture della storia del Challenge, gli pneumatici Pirelli appositamente sviluppati per questo modello per una migliore aderenza in curva, una minore usura e una maggiore consistenza nel corso di una gara.



Saranno ancora una volta numeri da record quelli relativi ai partecipanti della serie europea, che vedrà al via 72 piloti, 21 dei quali nuovi rispetto all’anno scorso, in rappresentanza di ben 22 Paesi di tutto il mondo e di ben 30 concessionari Ferrari, pronti a sfidarsi alla conquista dei titoli delle tradizionali 4 categorie.



Nel Trofeo Pirelli, la classe principale, sarà caccia al titolo conquistato nel 2024 da Giacomo Altoé, ormai stabilmente impegnato nelle competizioni endurance con la Ferrari 296 GT3 e reduce dal quarto posto alla 12 Ore di Sebring nell’IMSA SportsCar Championship, in classe GTD Pro.

Nel Trofeo Pirelli Am saranno 20 i piloti pronti a raccogliere l’eredità di Claus Zibrandtsen, vincitore lo scorso anno, tra i quali Henry Hassid trionfatore della Coppa Shell.

In quest’ultima classe sarà al via, a sua volta, il campione della Coppa Shell Am 2024, il greco Zois Skrimpias insieme ad altri 19 concorrenti che salgono a 24 nella classe dedicata in senso più stretto ai gentleman driver.

Dopo i test e le prove libere di giovedì 27 e venerdì 28, il programma sulla pista di Monza, recentemente rinnovata, prevede per sabato 29 le sessioni di qualifica al mattino e nel pomeriggio le tre gare da 30 minuti ciascuna suddivise in Coppa Shell Am, Coppa Shell e, insieme, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am. Stesso programma per domenica 30 marzo per un fine settimana di adrenalina e spettacolo aperto al pubblico che potrà raggiungere gratuitamente alcune delle tribune del circuito brianzolo.