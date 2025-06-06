Il Ferrari Challenge Europe a Brno verso la metà stagione

Maranello 06 giugno 2025

In sole due settimane, dall’appuntamento di Hockenheim, le 296 Challenge tornano in pista per il quarto round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Sarà l’affascinante e storico circuito di Brno ad ospitare il monomarca del Cavallino Rampante, a quattro anni dalla sua ultima apparizione. Le gare in programma nel fine settimana in Repubblica Ceca porteranno il campionato alla metà della sua 33esima stagione, con una situazione di classifica ancora incerta in tutte e 4 le classi ed alcune sfide al vertice che si preannunciano molto avvincenti.

Trofeo Pirelli. Sui 5.403 metri con 12 curve e importanti dislivelli della pista morava sarà ancora testa a testa tra gli svizzeri Jasin Ferati (Emil Frey Racing) e Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che grazie ai quattro successi consecutivi guida ora la graduatoria generale con 4 punti di margine sul connazionale. Alle loro spalle proveranno a ricucire lo svantaggio Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) e Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), mentre rientra dopo l’assenza in Germania il giovane italiano Luigi Coluccio (Rossocorsa).

Anche tra gli Am è duello a stretto contatto tra Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport), con all’attivo tre successi in stagione, ed il pilota di casa Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) che lo precede in testa alla classifica di soli 5 punti. Tra gli altri della classe da segnalare il rientro, dopo l’apparizione di Misano, del pilota giapponese Nobuhiro Imada (Formula Racing).

Coppa Shell. Complice l’assenza ad Hockenheim di Fabrizio Fontana (Formula Racing), il greco Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) seppur senza brillare in Germania ha conquistato la testa della classe. La classifica rimane comunque molto corta con ben 9 piloti racchiusi in 21 punti e molti pretendenti al successo. Tra questi, rientrano a Brno dopo le assenze nei precedenti round, l’americano Rey Acosta (The Collection) secondo a Monza e l’esperto Christian Kinch (Formula Racing) con all’attivo un successo in Brianza e un secondo posto a Misano. Sarà invece al debutto stagionale Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo) che 4 anni fa fu autore di una prestigiosa doppietta sul circuito ceco.

Con una vittoria e cinque podi in quest’avvio di stagione, Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) prova a prendere il largo tra gli Am, ma anche qui la concorrenza è agguerrita a partire “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich) che rimane il più immediato inseguitore e da Jan Sandmann (Kessel Racing) capace di conquistare entrambe le gare del fine settimana casalingo in Germania.

Programma. A Brno l’azione in pista partirà già giovedì 5 con i test per proseguire venerdì 6 con le prove libere. Sabato 7 giugno sarà l’ora delle sessioni di qualifica, dalle 9.00 con la Coppa Shell, alle 9.50 con Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 11.40 con Coppa Shell Am. Gara 1 scatterà nella stessa giornata di sabato: alle 14.00 Coppa Shell, alle 15.15 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 16.30 Coppa Shell Am. Identico programma per la seconda giornata, domenica 8 giugno. Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmesse in diretta streaming, con accesso libero e commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale Ferrari di YouTube.