Il Ferrari Challenge APAC riparte dal Giappone

Sarà il Giappone ad ospitare i primi due round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Asia Pacific che riformula lo sviluppo del suo calendario 2022.

Rispetto a quanto annunciato in precedenza, la stagione del monomarca del Cavallino Rampante prenderà il via a Suzuka, dal 15 al 17 luglio, per poi proseguire nel paese del Sol Levante al Fuji, una settimana più tardi. La serie si sposterà quindi in Italia dove, dal 7 al 9 ottobre, il circuito del Mugello permetterà ai piloti di preparare al meglio il quarto round, quello che si svolgerà ad Imola durante le Finali Mondiali. Per laureare il campione, invece, bisognerà attendere il 2023, quando si disputeranno gli ultimi due round a Dubai, dal 27 al 29 gennaio, e Abu Dhabi, dal 3 al 5 febbraio.