Il Club Competizioni GT è ripartito da Monza

Sono state 12 le vetture che hanno animato la pista brianzola, tra queste la Ferrari 360 GT, prodotta tra il 2002 e il 2005, derivata dalla 360 Challenge e preceduta dalla 360 Modena, modello che ha contribuito ad elevare la competitività nei Campionati GT, grazie ad un progetto senza compromessi e ad uno sviluppo aerodinamico importante su un’auto di derivazione stradale.

Calato il sipario sul tracciato lombardo per lasciare spazio alle gare del Ferrari Challenge, il Club Competizioni GT tornerà sotto i riflettori il 5 e 6 aprile sul circuito di Le Castellet nel sud della Francia.