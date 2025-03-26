Il Club Competizioni GT è ripartito da Monza
Maranello 26 marzo 2025
L’Autodromo Nazionale di Monza, che nel fine settimana ospiterà la prima tappa del Ferrari Challenge Europe 2025, gli scorsi 22 e 23 marzo ha portato al debutto stagionale il programma di Club Competizioni GT. L’esclusivo format ideato da Ferrari per i propri clienti permette ai proprietari di vetture che hanno fatto la storia delle competizioni GT negli ultimi 30 anni di partecipare ad eventi in pista e affinare le proprie capacità di guida, seguiti da tecnici e istruttori qualificati in una esperienza non competitiva.
Sono state 12 le vetture che hanno animato la pista brianzola, tra queste la Ferrari 360 GT, prodotta tra il 2002 e il 2005, derivata dalla 360 Challenge e preceduta dalla 360 Modena, modello che ha contribuito ad elevare la competitività nei Campionati GT, grazie ad un progetto senza compromessi e ad uno sviluppo aerodinamico importante su un’auto di derivazione stradale.
Calato il sipario sul tracciato lombardo per lasciare spazio alle gare del Ferrari Challenge, il Club Competizioni GT tornerà sotto i riflettori il 5 e 6 aprile sul circuito di Le Castellet nel sud della Francia.