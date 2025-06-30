I commenti dei vincitori di Gara 2 a Indianapolis con le corone di Indianapolis

Indianapolis 30 giugno 2025

Nonostante il maltempo che ha colpito l'Indianapolis Motor Speedway, i piloti non hanno rallentato il ritmo in pista per chiudere il quarto dei sei weekend del 2025.

Ascoltate i vincitori che hanno indossato la famosa corona di Indianapolis dopo la Gara 2, mentre il Ferrari

Challenge sposta la sua attenzione sul Watkins Glen International dal 23 al 27 luglio.

Riviviamo tutte le emozioni del Ferrari Challenge durante la stagione con i replay sul canale YouTube della Ferrari.