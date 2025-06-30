I commenti dei vincitori di Gara 2 a Indianapolis con le corone di Indianapolis
Indianapolis 30 giugno 2025
Nonostante il maltempo che ha colpito l'Indianapolis Motor Speedway, i piloti non hanno rallentato il ritmo in pista per chiudere il quarto dei sei weekend del 2025.
Ascoltate i vincitori che hanno indossato la famosa corona di Indianapolis dopo la Gara 2, mentre il Ferrari
Challenge sposta la sua attenzione sul Watkins Glen International dal 23 al 27 luglio.
Martin Burrowes, Trofeo Pirelli AM winner
Massimo Perrina, Trofeo Pirelli winner
Fabian Sperman, Coppa Shell AM winner
Yahn Bernier, Coppa Shell winner