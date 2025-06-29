I commenti dei vincitori di Gara 1 a Sydney

Sydney 29 giugno 2025

A Sydney è andata in scena Gara 1 del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia, con i piloti protagonisti di una sfida intensa. Al termine, abbiamo raccolto le impressioni dei vincitori delle tre classi.

Jim Pollicina, vincitore del Trofeo Pirelli: "Sono davvero contento. Partire dal fondo della griglia, senza aver fatto le qualifiche, è stato ovviamente deludente, ma avevamo un set di pneumatici verdi per la gara, quindi ho sfruttato questa situazione per risalire il gruppo. La Safety Car poi mi ha aiutato raggruppando tutti. È stato un peccato che ci sia stato un incidente alla prima curva, ma a parte questo, penso che tutti si siano comportati bene e che nel complesso sia stato uno spettacolo bello".

Enzo Cheng, vincitore della Coppa Shell: “È fantastico. All'inizio della stagione vuoi sempre dare il meglio di te ed essere competitivo, quindi arrivare primo è stato davvero speciale. Da rookie non senti la pressione e questo aiuta molto, ma abbiamo davvero alzato le nostre aspettative. Non vedo l'ora di ripetere l'impresa domani e spero di vedere di nuovo tanti tifosi qui”.

Jarrod Ferrari, Trofeo Pirelli 488: “È stato davvero emozionante, c'è stata molta azione. Sono molto grato di aver potuto partecipare, quindi ringrazio il team per aver rimesso a posto la parte anteriore in tempo per le qualifiche. L'aderenza era piuttosto scarsa, quindi ho dovuto lottare duramente per rimanere davanti al gruppo”.