I commenti dal podio di Gara 2 al Fuji

Fuji 21 giugno 2025

La seconda giornata di gare del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan si è svolta al Fuji Speedway. Alcuni piloti hanno ottenuto il bis del giorno precedente, mentre altri hanno festeggiato la loro prima vittoria.

Sota Muto, vincitore del Trofeo Pirelli: "Sono molto felice di aver conquistato la vittoria nel terzo round dopo il successo nel secondo. Anche se ho avuto la possibilità di partire dalla pole position in Gara 1, Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia) ha dimostrato un'ottima tecnica di guida nel primo giro. La Gara 2 è stata caratterizzata da un meraviglioso duello ruota a ruota con Imada e sono stato fortunato a spuntarla in questo combattuto scontro. A metà gara ero riuscito a conquistare un vantaggio di 5 secondi, ma l'intervento della Safety Car ha naturalmente ridotto il distacco verso la fine. Mi sono sentito sicuro delle prestazioni della vettura per tutta la gara. Avendo esperienza con i simulatori, trovo la 296 Challenge straordinariamente intuitiva da guidare: è davvero un capolavoro di ingegneria. La recente disponibilità dei dati del simulatore per la 296 Challenge è stata preziosa, perché mi ha permesso di prepararmi al meglio e di acquisire fiducia”.

Cold Max, vincitore del Trofeo Pirelli Am: ”Anche se non sono riuscito a mostrare il mio ritmo ottimale nel terzo round, la mia strategia era quella di trovare la velocità nelle fasi finali della gara. Purtroppo, le prestazioni non sono state all'altezza in Gara 2, ma sono contento di aver conquistato un posto sul podio. Tuttavia, sono estremamente grato per l'opportunità che mi è stata offerta di conquistare la vittoria. La 296 Challenge rappresenta l'eccellenza ingegneristica come macchina da corsa, con tempi sul giro che rivaleggiano con quelli della classe 300 della Super GT. Il pacchetto aerodinamico offre una stabilità straordinaria e la massima fiducia al pilota. I sistemi consentono un controllo eccellente del veicolo anche in situazioni difficili. La recente terza vittoria consecutiva della Ferrari a Le Mans con la 499P dimostra chiaramente l'attuale eccellenza ingegneristica del marchio. Il quarto round torna sul magnifico Fuji Speedway e mi sto concentrando sull'ottimizzazione della preparazione per le qualifiche per ottenere una posizione di partenza migliore. Sono ansioso di affinare il mio approccio per ottenere il massimo dalle qualifiche”.

Tsutomu Shimoyama, vincitore della Coppa Shell: “Ho avuto la fortuna di ottenere due pole position consecutive, anche se riconosco che ci sono margini di miglioramento nel mio approccio alle qualifiche per la Gara 2. Sebbene la mia esperienza sul circuito sia piuttosto limitata, sono incoraggiato dai progressi ottenuti grazie al tempo dedicato alla pista. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan offre un'atmosfera accogliente e familiare tra tutti i partecipanti: è davvero un piacere far parte di questa comunità. Sono onorato di aver ottenuto due vittorie consecutive nella Coppa Shell e sono entusiasta della sfida che mi attende nel Trofeo Pirelli Am a partire dal quarto round. Sebbene preferisca concentrarmi sulle sessioni di prove, il mio obiettivo è quello di competere a livello Trofeo Pirelli.

Alex Fox, vincitore della Coppa Shell Am: "Sebbene la Gara 1 abbia presentato alcune difficoltà tecniche che hanno portato a una conclusione anticipata, sono assolutamente entusiasta di aver ottenuto la vittoria qui in Giappone. La preparazione approfondita al simulatore, unita al sostegno eccezionale dei miei allenatori e del mio team, ha contribuito in modo significativo a questo successo. Dopo aver vinto il campionato Coppa Shell Am nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2020, sono stato attratto dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan per la sua reputazione di promuovere un ambiente di gara rispettoso e solidale tra i concorrenti. La comoda accessibilità dalla mia base in Thailandia e Svizzera è stata sicuramente una considerazione pratica. Sono determinato a partecipare all'intera stagione con dedizione incondizionata. Il mio approccio strategico è quello di concentrarmi sull'apprendimento e lo sviluppo nel primo anno, con l'aspirazione di vincere il campionato nella seconda stagione”.

Deske, vincitore del Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo: “Sono profondamente grato a tutto il mio team per avermi permesso di conquistare due pole position consecutive. Nonostante alcuni incidenti in pista, abbiamo mantenuto una posizione di forza in campionato. Ho imparato lezioni preziose da Gara 1, in particolare per quanto riguarda le procedure di ripartenza e il posizionamento dei segnali. Per celebrare il nostro successo e aggiungere un tocco personale alle cerimonie sul podio, ho commissionato una tuta da gara speciale con i nomi della mia famiglia, che è arrivata giusto in tempo per la Gara 1, con un tempismo perfetto. Anche se i miei impegni professionali limitano la mia partecipazione agli eventi del Fuji Speedway, sono lieto che il Round 4 torni in questo eccellente circuito. Guardando alla prossima stagione, sono entusiasta di passare alla 296 Challenge, poiché le sue prestazioni migliorate promettono un'esperienza di guida ancora più gratificante".

Il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan si terrà al Fuji Speedway dall'11 al 13 luglio, nella stessa sede di questa edizione. La lotta per il titolo si intensificherà con l'avvicinarsi della fase finale.