Gittany e Cheng brillano sotto le luci di Sidney del Ferrari Challenge Australasia

Sydney 03 maggio 2025

Esperienza entusiasmante per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia che ha celebrato la prima prova del suo terzo appuntamento al Sydney Motorsport Park, uno dei più importanti circuiti del Paese, con una gara disputata sotto le luci artificiali. A differenza delle prove libere, la pioggia ha risparmiato le sessioni di qualifica, permettendo ai piloti di realizzare le loro migliori prestazioni cronometriche in vista della gara notturna di apertura del fine settimana.

Proprio come nei due precedenti appuntamenti della serie, Antoine Gittany (Ferrari Sydney) ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità, ottenendo la pole e la vittoria nel Trofeo Pirelli. Gittany è stato l'unico pilota a girare con il tempo di 1’29”, con Enzo Cheng (Ferrari Sydney) che ha fatto registrare il secondo miglior crono in 1’30”588.

Trofeo Pirelli. Gittany ha guidato la corsa dall'inizio alla fine, costruendo un vantaggio iniziale e conquistando la vittoria sotto le luci di Sydney. Le condizioni della pista sono cambiate in modo significativo a causa dell'aria fresca della notte, consentendo ai piloti di avvicinarsi ai loro tempi di qualifica, con Gittany che ha stabilito il tempo di 1’31”650. Al secondo posto si è piazzato Jim Pollicina (Ferrari Sydney) con una solida prestazione, davanti a Cameron Campbell (Ferrari Richmond), che si sono sfidati a colpi di giri veloci. Mark Hudders (Ferrari Sydney) ha inseguito Campbell per l'ultimo gradino del podio fino a metà gara, quando un testacoda all'uscita della curva 2 lo ha fatto retrocedere, riuscendo comunque a conquistare il quarto posto finale.

Coppa Shell. Proprio come Gittany nel Trofeo Pirelli, Enzo Cheng (Ferrari Sydney) continua a dominare la Coppa Shell dopo aver trasformato la pole in vittoria di classe a Sydney. Cheng ha mantenuto alle spalle per tutta la gara il giapponese Norikazu Shibata (Cornes Osaka), che ha mantenuto un ottimo ritmo per tutta la prova tanto da candidarsi a un ruolo da protagonista anche in Gara 2. Sfida serrata tra Masahiro Taguchi (Ferrari Brisbane), Tony Baildon (Ferrari Brisbane) e David Trewern (Ferrari Gold Coast), che è riuscito a superare gli avversari e ad assicurarsi l’ultimo gradino del podio.

Trofeo Pirelli 488. È stato Michel Stephan (Ferrari Sydney) ad aggiudicarsi la vittoria del Trofeo Pirelli 488, in modo ancora più netto rispetto al successo ottenuto nel round di Phillip Island. Stephan ha preceduto i piloti giapponesi Baby Kei (Cornes Osaka) e Hiroyuki Katayama (Cornes Osaka), che si sono affrontati a lungo per gli altri posti sul podio.

Programma. L'azione in pista per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia al Sydney Motorsport Park prosegue domenica 4 con l'inizio delle qualifiche 2 alle 9.55 e Gara 2 alle 15.45. (orario locale)