Franco ancora vincitore nel Ferrari Challenge

Coppa Shell. Due periodi di neutralizzazione si sono rivelati il fattore decisivo nella gara di sabato per i concorrenti della Coppa Shell, con la prima che ha generato a una frenetica ripartenza e la seconda che ha portato alla bandiera a scacchi della gara.

A trionfare è stato John Viskup (Boardwalk Ferrari) per la sua prima vittoria stagionale nel Ferrari Challenge. Viskup è partito ottavo, ma è riuscito a risalire la classifica per prepararsi al meglio per quello che sarebbe stato il restart finale. È balzato dalla quarta alla prima posizione dopo la bandiera verde e si è portato in testa quando la bandiera gialla è tornata a sventolare allo scoccare dei 13 minuti. La gara si è poi conclusa in regime di neutralizzazione.

Alle spalle di Viskup si è piazzato Gary Ott (Ferrari of Philadelphia), al suo miglior piazzamento stagionale dopo il terzo posto di Sonoma. Nel frattempo, Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) è stato l'unico pilota a partire tra i primi tre e a concludere la gara in queste posizioni, completando il podio della Coppa Shell.

In Coppa Shell Am, il canadese Michael Owens (Ferrari of Alberta) ha fatto la mossa giusta al momento giusto per vincere per la prima volta in questa stagione. Owens ha superato Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) proprio quando si è verificato l'incidente che ha portato alla bandiera gialla finale, avvenuto subito davanti a loro. Nunberg si è piazzato al secondo posto e Gabe Hrib (Ferrari of Atlanta), leader del campionato, è arrivato terzo.

Il programma di domenica. Le qualifiche iniziano domenica mattina a Miami alle 8.35 prima delle ultime gare dell'evento. La seconda gara della Coppa Shell scatta alle 14.55, seguita dal Trofeo Pirelli alle 16.10 (orari locali). Per completare i Ferrari Racing Days, domenica sono previste anche sessioni di Sport Prototipi Clienti, XX Programme, Club Challenge e Club Competizioni GT. Tutte le gare del Ferrari Challenge e le varie attività dei Ferrari Racing Days durante il weekend a Miami saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.