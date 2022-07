Maranello 28 giugno 2022

Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600 Leeds) sono stati protagonisti di un emozionante finale di stagione nel 2021 per conquistare la piazza d’onore nella Coppa Shell. A prevalere, alla fine è stato Simmerson per un solo punto di differenza. Quest’anno la rivalità tra i due continua ma a imporsi è sempre la correttezza, come confermano i due piloti di fronte ai nostri microfoni.