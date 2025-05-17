A Oulton Park bis di Yates, Hunter parte in pole e vince

Oulton Park 17 maggio 2025

In Gara 2 l’ennesima conferma per Gilbert Yates e la prima volta quest’anno di Peter Hunter. Il secondo round della serie Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli si è disputato questa settimana sull’iconico circuito di Oulton Park, nel Cheshire. Le Ferrari 296 Challenge si sono date battaglia in questa pista famosa per le curve veloci e la larghezza ridotta. Il pilota ufficiale della Ferrari 499P James Calado ha partecipato al weekend di gara in qualità di Race Advisor.

Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) ha trionfato in entrambe le gare, aumentando il suo vantaggio in campionato a 67 punti. In Coppa Shell, la corsa è stata vinta da Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) e Peter Hunter (Stratstone Manchester), con quest'ultimo che ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione. Dewhirst è ora in testa al campionato con 62 punti, mentre Simmerson (52 punti) e Hunter (50 punti) sono a ridosso.

Qualifiche 2. Nel Trofeo Pirelli, Yates ha proseguito il suo straordinario stato di forma, segnando ancora una volta il giro più veloce in 1:34.586 e conservando il suo status di polesitter. Nella Coppa Shell, un giro impressionante di Hunter gli ha permesso di conquistare la pole, segnando il tempo più veloce in 1:36.629 per assicurarsi il primo posto.

Gara 2. Trofeo Pirelli. Una sfortunata uscita di pista di Joseph Dean (Stratstone Colchester) nei primi giri ha provocato l’interruzione della corsa. Prima dell’incidente, Pranav Vangala (HR Owen) aveva messo sotto pressione il poleman Yates: i protagonisti del campionato hanno duellato negli scambi iniziali. Alla ripartenza della corsa, in regime di Safety Car, Yates ha mantenuto il suo ritmo, ma Vangala non ha lasciato andare via facilmente il rivale, mantenendo il distacco ad un secondo. Dietro, Callum Leathem (Charles Hurst) ha consolidato la sua terza posizione fino al traguardo, mentre Haymandhra Pillai (Stratstone Colchester) e l'inseguitore John Marcar (Graypaul Birmingham) hanno duellato, fino a che Pillai è uscito di strada. Al termine della corsa Vangala si è rifatto vedere negli specchietti di Yates, spingendo al massimo la sua Ferrari 296 Challenge al limite, tanto che è uscito sull’erba. Allo sventolare della bandiera a scacchi, Yates ha tagliato il traguardo conquistando la sua seconda vittoria del weekend e rafforzando ulteriormente la sua posizione in testa alla classifica del Trofeo Pirelli. Vangala ha terminato al secondo posto, Leathem al terzo.

Coppa Shell. Le uscite di scena Jonathan Satchell (HR Owen) e Darren Howell (JCT600 Leeds), in seguito a un contatto tra i due, hanno portato all’esposizione della bandiera gialla e al raggruppamento della griglia a metà gara. Alla ripartenza c’è stata battaglia, con Dewhirst che ha superato Paul Simmerson (Graypaul Birmingham). In seguito Hunter ha consolidato la sua posizione. Dewhirst, alla ricerca di una doppia vittoria dopo Gara 1, si è avvicinato al paraurti di Hunter, che però si è difeso. Dopo un'intensa lotta, è stato Hunter a mantenere la calma e a portare a casa un'eccellente vittoria, la prima della stagione, arrivata dopo la pole position, per mantenere aperta la situazione in testa al campionato Coppa Shell.

Prossimo appuntamento. Il Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli nel successivo round si sposterà sull’iconico circuito di Brands Hatch, il 21 e 22 giugno 2025.





