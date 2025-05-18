I vincitori del Ferrari Challenge conquistano il circuito di Miami
18 maggio 2025
Quattro vincitori hanno trionfato nelle prove dell'Autodromo Internazionale di Miami, scrivendo i loro nomi nel libro dei record come vincitori della serie per la prima volta sul circuito della Florida meridionale. Di seguito il racconto dei protagonisti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell nella prima gara del sabato, mentre sul canale YouTube Ferrari è possibile trovare le repliche e tutti i risultati.
Manny Franco, vincitore Trofeo Pirelli
Ofir Levy, vincitore Trofeo Pirelli Am
John Viskup, vincitore Coppa Shell
Michael Owens, vincitore Coppa Shell Am
Tutti i vincitori