I vincitori del Ferrari Challenge conquistano il circuito di Miami

18 maggio 2025

Quattro vincitori hanno trionfato nelle prove dell'Autodromo Internazionale di Miami, scrivendo i loro nomi nel libro dei record come vincitori della serie per la prima volta sul circuito della Florida meridionale. Di seguito il racconto dei protagonisti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell nella prima gara del sabato, mentre sul canale YouTube Ferrari è possibile trovare le repliche e tutti i risultati.

Manny Franco, vincitore Trofeo Pirelli

Ofir Levy, vincitore Trofeo Pirelli Am

John Viskup, vincitore Coppa Shell

Michael Owens, vincitore Coppa Shell Am

Tutti i vincitori

