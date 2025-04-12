Le voci dei vincitori di Gara 1 a Misano
Maranello 12 aprile 2025
Prime prove avvincenti al Misano World Circuit per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, con la gara del Trofeo Pirelli in notturna, l’unica in programma nella stagione, che vede il successo di Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che mostra nell’intervista dopo il podio tutta la sua soddisfazione per il successo “con un ringraziamento generale al team, ai meccanici e a tutti i supporter e alla mia fidanzata”.
Felix Hirsiger, Trofeo Pirelli winner
Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport) vince il Trofeo Pirelli Am e “ringrazia tutti i tifosi arrivati a Misano, il team e Ferrari per aver organizzato questo splendido evento e l’affascinante gara in notturna”
Marco Zanasi, Trofeo Pirelli Am winner
Nella Coppa Shell successo per l’italiano Fabrizio Fontana (Formula Racing), al secondo centro stagionale che si dice “molto felice” per il successo ottenuto dopo essere partito dalla seconda piazza in griglia. È stata una gara avvincente, ma ce l’abbiamo fatta. Grazie al mio coach Stefano Gai”.
Fabrizio Fontana, Coppa Shell winner
Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) è primo tra gli Am: “E’ stata una giornata lunga e faticosa ma sono felice della pole position e della vittoria e un buon viatico per la stagione. Grazie a tutti”.
Sven Schömer, Coppa Shell Am winner