Hirsiger vince la gara notturna a Misano. Fontana primo in Coppa Shell

Misano 12 aprile 2025

Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) vince la gara notturna del Trofeo Pirelli nella prima giornata del secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, in corso di svolgimento al Misano World Circuit. Tra gli Am, successo di Marco Zanasi (Motor Service - Pinetti Motorsport). In Coppa Shell seconda affermazione stagionale per Fabrizio Fontana (Formula Racing), mentre Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) conquista il primo posto tra gli Am.

Race Advisor della tappa romagnola, che domani vivrà il secondo giorno di gare, è Nicklas Nielsen, pilota ufficiale Ferrari, che nel 2018, anno in cui si laureò campione del Ferrari Challenge Europe, colse qui la vittoria in una prova del monomarca del Cavallino Rampante anche allora disputata in notturna.

Trofeo Pirelli. Sfida inedita sotto le luci artificiali del circuito e i fari accesi delle 296 Challenge nella notte di Misano, che premia Felix Hirsiger, al primo centro stagionale. Dopo un contatto in avvio che toglie di scena tra gli altri il poleman Luigi Coluccio (Rossocorsa), il pilota svizzero prende la leadership e con il giro più veloce in gara in 1’33”912 mantiene la vetta transitando per primo sotto la bandiera a scacchi. A completare un podio tutto svizzero sono i due portacolori di Emil Frey Racing, Jasin Ferati e Qwin Wietlisbach.

Successo italiano tra gli Am per Marco Zanasi partito dalla pole position e abile a mantenere la testa per tutta la prova, conclusa davanti a Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), autore del giro veloce di classe, e Michael Verhagen (Ferrari Warszawa).