Le voci dal podio di Gara 1 di Hockenheim

Alessandro Giovanelli, secondo classificato Coppa Shell: “E’ stata la prima gara in assoluto nel Ferrari Challenge Europe e alla guida della Ferrari 488 Challenge Evo. Erano anni che ero in contatto con Andrea Zadra di Rossocorsa e finalmente ora sono qui. Oggi è stata un’esperienza meravigliosa sia dal punto di vista organizzativo di Ferrari, che del team, che mi ha sempre supportato. È stata una gara abbastanza dura sia per il caldo sia per la mia inesperienza nel guidare la vettura, che non è da sottovalutare. Ero molto timoroso ma è stato un ottimo inizio perché i colleghi sono esperti ed io, entrando in punta di piedi, ho cercato di fare il mio meglio. Sono stato aiutato dall’ingegnere Gianluca e da tutti i tecnici, a cui vanno i miei ringraziamenti. Vedremo come andrà domani”.

Axel Sartingen, terzo classificato Coppa Shell: “È stata una gara impegnativa. Fino all’entrata della Safety Car non sono riuscito a raggiungere Franz (Engstler), che è stato incredibilmente veloce. Ho cercato di mantenere il mio secondo posto ma ho commesso un errore e, in questa gara, anche un solo errore può compromettere il risultato finale. Infatti, ho perso terreno e la new entry Giovanelli mi ha raggiunto e superato. All’ultimo giro ero molto vicino, ma non sono comunque riuscito a riprendere la posizione persa. Senza quell’indecisione avrei concluso sicuramente la corsa al secondo posto. Domani sarà un’altra gara e vedremo cosa succederà”.