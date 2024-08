Giornata torrida nel sud della Spagna per le prime gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli



Europe sul circuito di Jerez. Abbiamo sentito le voci dei vincitori dopo sfide serrate e

avvincenti. Per Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), alla terza affermazione consecutiva, “è

una grande gioia, la prova non è stata per nulla facile. Andiamo avanti così”. Anche

Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), primo nel Trofeo Pirelli Am, sottolinea la prova

molto intensa per il caldo e ringrazia il team per l’assetto e la strategia.

“Una bella sfida quella con Manuela”, sottolinea Henry Hassid (Kessel Racing), vincitore

della Coppa Shell che ringrazia il team per la preparazione della vettura.

“Giornata straordinaria” per Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), vincitore della

gara con tempo migliore sul giro e pole position.

Grande soddisfazione anche per Fabrizio Fontana (Formula Racing), che festeggia con

amici e famiglia il quarto successo stagionale, ringraziando il coach e amico Stefano Gai.