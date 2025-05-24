Hirsiger e Manuela Gostner vincono Gara 1 a Hockenheim

Trofeo Pirelli. Dopo trenta minuti di intensa sfida, caratterizzata anche da alcuni contatti che hanno portato all’ingresso della Safety Car per tre volte per il ripristino della pista, è Felix Hirsiger a conquistare la vittoria, la terza consecutiva, che gli permette di accorciare ulteriormente il distacco dal leader della classifica generale, Jasin Ferati (Emil Frey Racing), oggi secondo.

Lo svizzero di Ineco – Reparto Corse RAM, partito dal palo dopo la pole position ottenuta con il tempo di 1’37”654, ha condotto la prova sempre in testa, facendo registrare anche il miglior tempo in 1’39”244. A salire sul terzo gradino del podio è il figlio d’arte Enzo Trulli (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al debutto nel monomarca del Cavallino Rampante.

Tra gli Am, dopo l’uscita anticipata del poleman, Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport), coinvolto in un contatto a metà prova, a prendere la leadership è Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing). Il ceco, autore anche del giro veloce di classe, dopo un avvincente testa a testa fino all’ultimo giro ha la meglio su Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing) e Hanno Laskowski (Emil Frey Racing).