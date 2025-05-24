Hirsiger e Manuela Gostner vincono Gara 1 a Hockenheim
Hockenheim 24 maggio 2025
Nella prima giornata di gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe all’Hockenheimring in Germania è Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) a conquistare il successo nella prova del Trofeo Pirelli, mentre la compagna di team, Manuela Gostner ha la meglio in Coppa Shell. Vittorie di Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) nel Trofeo Pirelli Am e di Jan Sandmann (Kessel Racing) nella Coppa Shell Am.
Sullo storico circuito tedesco, a svolgere il ruolo di Race Advisor per il terzo round del monomarca del Cavallino Rampante, è Davide Rigon, pilota ufficiale Ferrari.
Trofeo Pirelli. Dopo trenta minuti di intensa sfida, caratterizzata anche da alcuni contatti che hanno portato all’ingresso della Safety Car per tre volte per il ripristino della pista, è Felix Hirsiger a conquistare la vittoria, la terza consecutiva, che gli permette di accorciare ulteriormente il distacco dal leader della classifica generale, Jasin Ferati (Emil Frey Racing), oggi secondo.
Lo svizzero di Ineco – Reparto Corse RAM, partito dal palo dopo la pole position ottenuta con il tempo di 1’37”654, ha condotto la prova sempre in testa, facendo registrare anche il miglior tempo in 1’39”244. A salire sul terzo gradino del podio è il figlio d’arte Enzo Trulli (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al debutto nel monomarca del Cavallino Rampante.
Tra gli Am, dopo l’uscita anticipata del poleman, Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport), coinvolto in un contatto a metà prova, a prendere la leadership è Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing). Il ceco, autore anche del giro veloce di classe, dopo un avvincente testa a testa fino all’ultimo giro ha la meglio su Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing) e Hanno Laskowski (Emil Frey Racing).
Coppa Shell. Con una partenza determinata, Manuela Gostner prende la testa della corsa senza perderla fino alla fine, nonostante il tentativo di rimonta di Oscar Ryndziewicz (Kessel Racing), autore di un recupero dalla ottava casella in griglia. Al terzo posto si piazza Thomas Gostner (CDP – MP Racing), anch’egli bravo a guadagnare sei posizioni rispetto al via. Il poleman di giornata, alla sua prima apparizione stagionale nel Ferrari Challenge Europe, Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), coinvolto in un contatto in prima curva, fa segnare comunque anche il giro più veloce in gara in 1’40”459.
In Coppa Shell Am, Jan Sandmann, partito dalla prima posizione per la penalizzazione inflitta al poleman Andreas König (Emil Frey Racing), retrocesso in terza per un impeding in qualifica, resiste al tentativo di rimonta dei più immediati inseguitori, ricompattati a metà gara da una Safety Car entrata per un’uscita di pista senza conseguenze, e taglia per primo il traguardo. Il tedesco conquista il suo primo successo della stagione con il punto supplementare del miglior crono sul giro. Alle sue spalle si classifica Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), mentre terzo è Charles Chan (Formula Racing).
Programma. Seconda giornata di gare ad Hockenheim domenica 25 maggio, con il programma che prevede le sessioni di qualifica dalle ore 9.00. La prova di Coppa Shell Am partirà alle 14.00, del Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 15.15 e della Coppa Shell alle 16.30.