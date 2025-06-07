Hirsiger conquista la quinta vittoria consecutiva a Brno
Brno 07 giugno 2025
Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) vince Gara 1 del Trofeo Pirelli nel quarto appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, in corso di svolgimento sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Successo, il secondo consecutivo, per N.M. (Rossocorsa) in Coppa Shell. Italiana l’affermazione anche nel Trofeo Pirelli Am, grazie a David Gostner (CDP – MP Racing), mentre in Coppa Shell Am vince Andreas König (Emil Frey Racing).
Presente sul circuito moravo, raggiunto in giornata da un folto pubblico di appassionati, il Ferrari Driver Ambassador, Giancarlo Fisichella, impegnato come Race Advisor del monomarca del Cavallino Rampante, che ha per protagonista la Ferrari 296 Challenge.
Trofeo Pirelli
Trofeo Pirelli. Con uno scatto vincente al via, Felix Hirsiger prende la testa della corsa che non lascia più fino alla bandiera a scacchi, conquistando così la quinta vittoria consecutiva che gli permette di allungare il vantaggio in classifica generale. Lo svizzero, autore anche del giro veloce in 1’57”918, si lascia alle spalle il connazionale Jasin Ferati (Emil Frey Racing) che guadagna una posizione per la penalizzazione inflitta per un contatto a Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili), che sale comunque sul terzo gradino del podio. Quarta piazza per Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels), partito dalla pole position con il tempo fatto registrare in qualifica in 1’56”025.
Avvincente sfida tra italiani nel Trofeo Pirelli Am con il poleman David Gostner che perde la testa della corsa a vantaggio di Marco Zanasi (Motor Service - Pinetti Motorsport), autore di un’ottima partenza. Dopo un lungo testa a testa, Gostner riesce a concludere il sorpasso decisivo e a tagliare il traguardo al secondo posto assoluto, primo di classe, con anche il miglior crono tra i piloti Am. Terzo posto per il pilota di casa e leader della graduatoria Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), che insidia Zanasi fino all’ultimo giro senza riuscire a completare la rimonta.
Coppa Shell
Coppa Shell. Secondo successo consecutivo in campionato per N.M., che scatta dalla pole position di una gara che inizia in regime di Safety Car a causa della pista bagnata per la pioggia intermittente della giornata. L’italiano mantiene la testa del gruppo e allunga progressivamente il vantaggio sui principali inseguitori. Tra questi ad avere la meglio è Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) che dopo il soprasso su Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo) contiene i tentativi di recupero di Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), alla fine terzo e autore del miglior crono sul giro.
Coppa Shell Am
Torna al successo in Coppa Shell Am, Andreas König, abile a superare il poleman Jan Sandmann (Kessel Racing) al via. L’austriaco, che fa registrare anche il giro più veloce in 1’59”638, mantiene la testa per tutti i 30 minuti e vince davanti allo stesso Sandmann, mentre terzo è Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg).
Programma. Seconda giornata di gare all’Automotodrom di Brno in programma domani, domenica 8 giugno, con le sessioni di qualifica previste al mattino dalle ore 9.00 con la Coppa Shell, alle 9.50 con Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 10.40 con Coppa Shell Am. Le gare partiranno dalle ore 14.00 con la Coppa Shell, alle 15.15 il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e infine alle 16.30 la Coppa Shell Am. Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmesse in diretta streaming, con accesso libero e commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale Ferrari di YouTube.