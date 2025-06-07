Hirsiger conquista la quinta vittoria consecutiva a Brno

Torna al successo in Coppa Shell Am, Andreas König, abile a superare il poleman Jan Sandmann (Kessel Racing) al via. L’austriaco, che fa registrare anche il giro più veloce in 1’59”638, mantiene la testa per tutti i 30 minuti e vince davanti allo stesso Sandmann, mentre terzo è Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg).

Programma. Seconda giornata di gare all’Automotodrom di Brno in programma domani, domenica 8 giugno, con le sessioni di qualifica previste al mattino dalle ore 9.00 con la Coppa Shell, alle 9.50 con Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 10.40 con Coppa Shell Am. Le gare partiranno dalle ore 14.00 con la Coppa Shell, alle 15.15 il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e infine alle 16.30 la Coppa Shell Am. Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmesse in diretta streaming, con accesso libero e commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale Ferrari di YouTube.