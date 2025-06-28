Ferrari Challenge a Valencia live su Dazn Italia

Valencia 28 giugno 2025

Quinto appuntamento della serie europea del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli a Valencia, sullo storico circuito Ricardo Tormo. Lo spettacolo in pista, che vedrà le 296 Challenge fronteggiare anche il caldo torrido del sud della Spagna, sarà come sempre visibile in ogni parte del mondo grazie alla copertura televisiva e alla diretta streaming garantita dal canale ufficiale YouTube di Ferrari e dal sito live.ferrari.com, con accesso libero e commento in lingua inglese.

Dazn, Sky e molto altro.

La copertura televisiva del monomarca del Cavallino Rampante è assicurata da Dazn, a partire dall’Italia dove le gare saranno visibili in streaming in diretta con commento in italiano. Dazn trasmette live anche in Spagna, Belgio, Francia e Portogallo, ma anche in Giappone.

Differite su Sky Sports F1 nel Regno Unito e su Sky Sport F1 in Germania. Live, invece, la prove di sabato e domenica su ViaPlay per Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

Dall’altra parte del Mondo.

In diretta satellitare su beIN Sports in Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore mentre in streaming le gare saranno visibili anche in Cina con le piattaforme WeChat e Star Sports. E copertura con news e highlights anche in Africa con Motorvision Tv.