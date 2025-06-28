Ferati e Gostner conquistano Gara 1 a Valencia
Valencia 28 giugno 2025
Il quinto appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, che nell’ultimo sabato di giugno accoglie le 296 Challenge in gara con una temperatura dell’aria che raggiunge i 34°C, che salgono a ben 61°C per quanto riguarda l’asfalto. La vittoria nel Trofeo Pirelli va a Jasin Ferati (Emil Frey Racing), che accorcia così il distacco in testa alla classifica del campionato, mentre nel Trofeo Pirelli Am successo per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa). In Coppa Shell trionfo di Manuela Gostner (Ineco - Reparto Corse RAM), mentre Andreas König (Emil Frey Racing) vince la Coppa Shell Am.
Sul circuito spagnolo presente il pilota ufficiale Ferrari, Thomas Neubauer, impegnato nel fine settimana come Race Advisor per il round del monomarca del Cavallino Rampante.
Trofeo Pirelli. Partito dalla pole position grazie al tempo di 1’31”909 fatto registrare in qualifica, Jasin Ferati difende la leadership nella prima fase di gara e allunga progressivamente il vantaggio sugli inseguitori fino a conquistare il suo primo successo in stagione. Alle spalle dello svizzero, che ottiene anche il punto supplementare per il miglior tempo in gara in 1’33”978, si piazza Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili), mentre terzo è Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) al secondo podio consecutivo. L’esperto italiano, scattato dall’ottava casella in griglia, ha rimontato fino a ingaggiare un testa a testa con il leader attuale della graduatoria Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM), concludendo il sorpasso decisivo sullo svizzero in un avvincente ultimo giro.
Torna al successo nel Trofeo Pirelli Am il poleman di classe Michael Verhagen che mantiene la testa per tutta la gara, insidiando i piloti della classe superiore. Dietro all’olandese, che fa segnare anche il miglior tempo sul giro, si piazzano Hanno Laskowski (Emil Frey Racing), secondo, e Andrew Morrow (Charles Hurst), terzo.
Coppa Shell. Gara in solitaria per Manuela Gostner, sempre più leader della graduatoria generale. L’italiana, dopo aver conquistato il miglior tempo in qualifica, mantiene con determinazione la testa per tutti i 30 minuti della gara e torna sul gradino più alto del podio dopo Hockenheim, aggiungendo anche il punto supplementare per il giro più veloce in 1’35”660. Secondo è Cristiano Maciel (FBO Motor Sports) che contiene il tentativo di rimonta di John Dhillon (Formula Racing), alla fine terzo.
Sfida serrata fino al traguardo in Coppa Shell Am tra Andreas König e Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), iniziata già in qualifica quando l’austriaco conquista la pole position per soli sei millesimi. Il poleman di giornata controlla la prima parte di gara e si difende nel finale dal tentativo di rimonta del tedesco, passando per primo sotto la bandiera a scacchi con soli 5 decimi di vantaggio sul rivale. Terzo posto in volata per Henrik Kamstrup (Formula Racing), che anticipa Jan Sandmann (Kessel Racing), facendo segnare anche il miglior crono sul giro in gara della classe.
Programma. Domani, domenica 29 giugno, seconda giornata di gare al Ricardo Tormo di Valencia, con le sessioni di qualifica che inizieranno alle ore 9.00 e le gare dalle 14.00 con Coppa Shell Am. Alle 15.15 sarà il momento del Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 16.30 si chiude il fine settimana spagnolo con la Coppa Shell (gli orari indicati sono locali). Qualifica e gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su live.ferrari.com. Dazn Italia trasmetterà le gare in diretta e con commento in italiano