F355 Challenge sulla pista di Le Castellet

La F355 Challenge è derivazione diretta della berlinetta stradale. Le differenze più importanti riguardano l’impianto di scarico e frizione oltre ai dispositivi di sicurezza obbligatori per l’utilizzo in pista: roll-bar a gabbia, cinture di sicurezza a 6 punti, estintore, gancio di traino anteriore e posteriore e interruttore circuito elettrico. Il motore non viene modificato, rimanendo un V8 da 380 cavalli. Il modello F355 Challenge resta in pista fino al 2000, anno in cui corre assieme alla neonata 360 Challenge che lo avrebbe sostituito.