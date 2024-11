Dove vedere in tv e streaming il Ferrari Challenge e le Finali Mondiali

Appuntamento decisivo della stagione per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che ospita questa settimana lo spettacolo delle Finali Mondiali Ferrari.

Il monomarca del Cavallino Rampante vedrà in pista sia i protagonisti della serie europea, dove si deve decidere ancora il vincitore del Trofeo Pirelli Am, sia quelli della serie nordamericana, con ancora tutti i verdetti da emettere.

Il programma. Mercoledì 16 è tempo di qualifica per le varie classi, mentre giovedì e venerdì si disputeranno le ultime due gare della stagione per entrambi i campionati, prima di tuffarsi nelle prove delle Finali Mondiali che decreteranno i campioni del mondo della serie. Le prime delle due prove in programma per l’ultimo round della serie europea si disputano con il seguente calendario: giovedì 17 Coppa Shell + Trofeo Pirelli 488 Eu alle 10.25, Coppa Shell Am alle 15.05 e Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 17.20. Le classi della serie americana saranno in pista tutte insieme alle 12.40.

Stesso programma per venerdì 18, con la seguente sequenza: 10.25 Coppa Shell Am EU, 12.40 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am EU, 15.05 Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 EU e 17.20 le classi americane.

Sabato 19 al mattino le sessioni di qualifica per le Finali Mondiali che prevedono poi la disputa della Super Pole dalle ore 16.00.

Domenica le gare delle Finali Mondiali sono in programma alle 9.20 con la Coppa Shell Am, alle 10.30 con Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 e 11.40 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am.

Gare in streaming. Le sessioni di qualifica e le gare con commento in lingua inglese sono disponibili accedendo al sito: https://live.ferrari.com o sul canale ufficiale Ferrari di YouTube: https://www.youtube.com/c/Ferrari.

Anche lo spettacolo del Ferrari Show, in programma domenica 20 ottobre dalle 12.50 verrà trasmesso in streaming agli stessi link.

Dove vedere il Ferrari Challenge in tv. Ampia copertura, come di consueto, per l’azione in pista del monomarca della Casa di Maranello, che conclude la sua 32esima stagione. In Italia sarà la piattaforma Sky a trasmettere in diretta le prove della serie europea sul canale 207 (Sky Sport F1) sia giovedì sia venerdì sia domenica, con collegamenti 15 minuti prima delle gare.

Tutto in diretta anche su Sky Sports F1 per il Regno Unito e su Sky Sport F1 in Germania.

La piattaforma Dazn trasmetterà in diretta tutte le gare, compresa la Super Pole di sabato 19, in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Su ViaPlay stesso programma tutto live in Svezia, Polonia, Norvegia, Paesi Bassi, Islanda e Finlandia.

Spettacolo live anche negli Stati Uniti su SpeedSport F1, mentre nel Middle East diretta delle prove delle Finali Mondiali di domenica su BeinSport, piattaforma che a Hong Kong, Indonesia, Malesia e Singapore trasmetterà in diretta tutte le gare.