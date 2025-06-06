Dove vedere il Ferrari Challenge da Brno

Maranello 06 giugno 2025

Nuovo appuntamento stagionale per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che si trasferisce in Repubblica Ceca per il round nello storico circuito di Brno. Per chi non potesse raggiungere la pista ceca per le gare del weekend, ampia come sempre è la copertura televisiva e streaming dell’evento, a partire dal canale ufficiale YouTube di Ferrari e sul sito race.ferrari.com.

Le piattaforme televisive

La piattaforma Dazn trasmetterà sabato e domenica in Italia il Ferrari Challenge Europe in diretta e on demand con il commento in italiano. Lo stesso broadcaster trasmette live anche in Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Portogallo, Spagna e Giappone.

SkySport trasmetterà live nel Regno Unito, in Germania, Svizzera e Austria.

Anche ViaPlay proporrà lo spettacolo del Ferrari Challenge in diretta in Danimarca, Finlandia, Islanda, Olanda, Norvegia e Svezia, mentre Net4+ è live in Ungheria.

In Romania è Sportrextra.ro a trasmettere il weekend. In Svezia è possibile vedere le gare anche su V Sport.

Dall’altra parte del Mondo

Non solo Europa. Le gare del campionato si potranno vedere infatti su beinSports in Turchia, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Medio Oriente.

In Cina sono le piattaforme Douyin, WeChat, Xiao Hong Shu a trasmettere live.