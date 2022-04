Doriane Pin celebra il suo fantastico fine settimana a Portimão

Giovanissima e così vincente. Doriane Pin, della Scuderia Niki – Iron Lynx, festeggia una incredibile doppietta nel primo round del Trofeo Pirelli a Portimão, replicando il successo ottenuto ieri in Gara 1. Guida pulita ed aggressiva, la forza della gioventù al volante della 488 Challenge Evo.

Ecco le sue parole dopo Gara 2: “Due pole position e due vittorie, che dire: è fantastico, non ho parole. Ho lavorato duramente per raggiungere questo risultato, insieme al mio straordinario team, che mi ha supportato in tutto e per tutto”.