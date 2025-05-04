Doppietta di Gittany e Cheng a Sydney

Sydney 04 maggio 2025

Il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia si è concluso al Sydney Motorsport Park in condizioni di sole che hanno permesso di disputare una splendida seconda gara del fine settimana. La temperatura della pista è aumentata con il passare della giornata, con una netta differenza tra l'inizio della qualifica al mattino e la gara del pomeriggio. Un vantaggio è stato l'aggiunta di gomma sull’asfalto lasciata dalle altre vetture partecipanti alla Shannons SpeedSeries, migliorando così il grip dell’asfalto.

Trofeo Pirelli. Antoine Gittany (Ferrari Sydney) è partito dalla pole position ed è rimasto intoccabile nel weekend di Sydney, ottenendo la vittoria anche in Gara 2. Jim Pollicina (Ferrari Sydney) non è riuscito a insidiare Gittany, ma ha conquistato il secondo posto davanti a un Mark Hudders (Ferrari Sydney) in crescita. Dopo aver conquistato il podio in Gara 1, Cameron Campbell (Ferrari Richmond), a causa di un testacoda alla curva 7, è stato costretto a rientrare ai box per un controllo e a terminare la gara con un giro di ritardo. Prima del testacoda, Campbell stava tenendo un buon ritmo e avrebbe potuto contrastare lo stesso Gittany, che continua la sua imbattibilità nel Trofeo Pirelli ottenendo anche il punto supplementare per il tempo sul giro in 1'31"191.

Coppa Shell. Gara 2 ha fatto registrare un'altra impressionante prestazione di Enzo Cheng (Ferrari Sydney), che ha chiuso a 508 millesimi di secondo dal primo concorrente del Trofeo Pirelli. Cheng ha abbassato il tempo di ieri fino a 1'29” per ottenere un'altra pole di classe, che ha convertito in una splendida vittoria sotto il sole di Sydney.

Il pilota giapponese Norikazu Shibata (Cornes Osaka) ha contenuto la rimonta di David Trewern (Ferrari Gold Coast) per ottenere il secondo posto, mentre Masahiro Taguchi (Ferrari Brisbane) ha concluso non lontano in quarta posizione.

Trofeo Pirelli 488. Un altro a trasformare la pole in vittoria è stato Michel Stephan (Ferrari Sydney), che ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche 2 e ha ottenuto una netta vittoria. Stephan ha disputato una gara in controllo, precedendo Baby Kei (Cornes Osaka) e Hiroyuki Katayama (Cornes Osaka) alla bandiera a scacchi. Katayama ha recuperato da uno spettacolare testacoda di 720 gradi alla curva 1 per completare i 30 minuti di gara.

Prossimo appuntamento. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia tornerà al Sydney Motorsport Park per il suo quarto appuntamento il 28 e 29 giugno per una gara unica.