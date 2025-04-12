Doppia pole position di Luigi Coluccio a Misano

Misano 12 aprile 2025

Al Misano World Circuit di Misano si sono disputate nella giornata di sabato le due sessioni di qualifica del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che hanno determinato le griglie di partenza delle gare del secondo round del monomarca del Cavallino Rampante, in programma nella stessa serata di sabato e nella giornata di domenica.

Nella classe regina, il Trofeo Pirelli, miglior tempo in entrambe le sessioni per Luigi Coluccio (Rossocorsa), con la miglior prestazione nella sessione pomeridiana in 1’32”212. Al fianco dell’italiano scatterà in entrambe le prove Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM).

Tra gli Am il più veloce è Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport) sia in Gara 1 che in Gara 2.

In Coppa Shell partiranno da bandiera nella prova di sabato Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) e domenica Fabrizio Fontana (Formula Racing), mentre tra gli Am sono Sven Schomer (Penske Sportwagen Hamburg) e Andreas Kong (Emil Frey Racing).