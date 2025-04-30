Cronache dal Paddock di Navarra

Maranello 30 aprile 2025

Nel fine settimana dal 25 al 27 aprile è iniziato anche il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, ultimo tra i monomarca della Casa di Maranello che ancora mancava all’appello. La serie britannica, giunta alla sua settima edizione, ha preso il via dal rinnovato circuito di Navarra che si trova a Los Arcos, nel nord della Spagna.

Fuori dall’isola. Non è la prima volta che una tappa del Ferrari Challenge UK si disputa fuori dal territorio di sua maestà. Infatti, prima di Navarra, il monomarca britannico era stato ospitato nel 2023 dal tracciato belga di Spa-Francorchamps, in occasione di una tappa della serie europea. In quella occasione, in quanto ultimo round stagionale, si delinearono i vincitori del campionato, vale a dire Andrew Morrow (Charles Hurst) e Paul Hogarth (Stratstone Manchester) rispettivamente nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell.

296 Challenge. Anche nella serie inglese, quest’anno l’assoluta protagonista del campionato (avviato nel 2019) sarà la Ferrari 296 Challenge, la nona vettura del monomarca del Cavallino Rampante che ha sostituito – in successione - la 488 Challenge e la 488 Challenge Evo. Già lo scorso anno i piloti avevano avuto l’opportunità di prendere confidenza con la nuova vettura grazie ad alcuni test organizzati durante le varie tappe del campionato.

Chi ben comincia… La classe Trofeo Pirelli riprende da dove aveva concluso, con la vittoria di Gilbert Yates (Charles Hurst) che dopo la conquista del titolo nel 2024 si è subito confermato in vetta alla classifica, grazie a due pole, un successo (in Gara 1) e un secondo posto (in Gara 2) in terra spagnola. Continuità anche nella Coppa Shell in quanto nella prima corsa è salito sul gradino più alto del podio Paul Simmerson (Graypaul Birmingham), che lo scorso anno aveva partecipato solo all’ultimo round a Silverstone, registrando proprio una vittoria in Gara 2.

La prima di Vangala. Il giovane pilota Pranav Vangala (HR Owen), dopo il terzo posto dello scorso anno gestito in crescendo con vari podi, ha finalmente ottenuto il primo successo, festeggiando a Navarra in Gara 2, spuntandola su Gilbert Yates a meno di tre minuti dalla fine.

Tanti volti nuovi. Girando nel paddock di Navarra era possibile incontrare molti volti noti, ma numerose sono state le new entry, sia nel Trofeo Pirelli con Joseph Dean (Stratstone Colchester), Calum Leathem (Charles Hurst), John Marcar (Graypaul Birmingham), Oscar Ryndziewicz (Graypaul Glasgow), Bal Sidhu (HR Owen), Fedor Samorukov (HR Owen) quanto nella Coppa Shell con Huseyin Sert (Maranello Sales) e Ehsan Ranjbar (HR Owen). Tra questi si sono messi in luce Ryndziewicz e Leathem che hanno ottenuto l’ultimo gradino del podio, rispettivamente in Gara 1 e in Gara 2.