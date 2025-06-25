Cronache dal paddock di Brands Hatch

Maranello 25 giugno 2025

Nel fine settimana dal 20 al 22 giugno il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, per il terzo Round della stagione, dopo Navarra e Oulton Park, ha fatto tappa nello storico circuito di Brands Hatch. La serie britannica, arrivata a metà stagione, ha riservato qualche sorpresa e molte conferme.

Il doppio layout del circuito. Nel terzo Round le Ferrari 296 Challenge hanno corso su due layout differenti. Al sabato qualifica e Gara 1 hanno visto i piloti di Trofeo Pirelli e Coppa Shell lottare nella configurazione “Indy”, mentre alla domenica qualifica e Gara 2 si sono disputate sul più lungo e complesso tracciato “GP”.

Yates, dopo il brivido, fa l’en plein. Rimasto coinvolto all’inizio della prima qualifica in un contatto, Gilbert Yates (Charles Hurst) è stato costretto a rientrare ai box. Per il campione in carica e leader del Trofeo Pirelli la sessione sembrava ormai compromessa: rientrato sull’asfalto a due minuti dal termine, è riuscito a piazzarsi virtualmente al terzo posto. Poi, all’ultimissimo tentativo a disposizione, con la bandiera a scacchi di fine turno già sventolata, ha piazzato il colpo, ottenendo l’ennesima pole position consecutiva, celebrata dal suo box con un urlo liberatorio. Dopo il brivido delle prime qualifiche Yates ha imposto il suo passo in Gara 1 e Gara 2, ottenendo così altre due vittorie.

Gioie per Samorukov e Rogers. Primissima volta a podio per Fedor Samorukov (HR Owen), in Gara 2: il giovane pilota di HR Owen, emozionato, ha ricevuto i complimenti degli altri piloti per essere riuscito a stappare lo champagne insieme ai due protagonisti del campionato, Yates e Pranav Vangala (HR Owen). Primo podio stagionale in Coppa Shell per Paul Rogers (HR Owen) che ha ottenuto il terzo posto in Gara 1.

Simmerson nel Trofeo Pirelli. Paul Simmerson a Brands Hatch ha debuttato nel Trofeo Pirelli: fino allo scorso weekend di gara di Oulton Park faceva parte della Coppa Shell. Il pilota di Graypaul Birmingham si è fatto subito notare, ottenendo un terzo posto in Gara 1 (Vangala per superarlo si è dovuto inventare il sorpasso più avvincente del weekend) e un quarto in Gara 2.

Hunter e Dewhirst si dividono la posta. In Coppa Shell una vittoria a testa per Peter Hunter (Stratstone Manchester) e Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon). Hunter, in Gara 1, scattato terzo, ha sfruttato l’ottima partenza che gli ha consentito di diventare primo dopo la prima curva. Il rivale è stato costretto ad accontentarsi della seconda piazza. In Gara 2 Dewhirst ha messo a frutto la pole position, impostando il suo ritmo fin dalle prime battute. Hunter si è assicurato il secondo posto alle sue spalle.

Tanti appassionati. Nonostante le torride temperature (per il clima britannico) del weekend, sono state circa diecimila le persone che hanno messo piede a Brands Hatch. Non solo i piloti della serie britannica hanno catturato l’attenzione del folto pubblico: domenica 22 giugno, infatti, si è svolta una parata di centinaia di modelli Ferrari ed è stato inevitabile scattare fotografie e immortalare video ai capolavori della storia recente del Cavallino Rampante.

Le classifiche. Con la doppietta di Brands Hatch, nel Trofeo Pirelli, Yates si porta a 101 punti in campionato. Vangala è secondo a 79, Simmerson terzo a 71. In Coppa Shell la lotta per il campionato è tra Dewhirst (91 punti) e Hunter (79), con Rogers più defilato (49). Tra i team HR Owen è in testa con 122 punti: seguono Charles Hurst (98), Graypaul Birmingham (94) e Dick Lovett Swindon (92).