Cronache dal paddock del Nürburgring

Il sesto e penultimo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe incorona al Nürburgring tre dei quattro campioni delle classi che vedono in pista le nuove Ferrari 296 Challenge, una vettura che ha conquistato tutti per la sua potenza, agilità e le sue prestazioni.

La carica dei 12.000. L’iconico circuito tedesco ha ospitato nel fine settimana non solo le gare del Ferrari Challenge, ma anche tutte le attività e i programmi non competitivi di Corse Clienti: da XX Programme a F1 Clienti, da Club Challenge a Passione Ferrari. Uno spettacolo di vetture del Cavallino Rampante, gustoso antipasto delle attese Finali Mondiali, che ha attirato e conquistato oltre 12mila tifosi e appassionati spettatori.

Obiettivo GT tra sogno e realtà. Dopo Eliseo Donno un altro italiano iscrive il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo Pirelli, classe principale del monomarca Ferrari. Si tratta di Giacomo Altoè, 24 anni ad ottobre, che con i colori di Emil Frey Racing ha portato a casa 10 podi su 10 gare disputate, di cui ben sette sul gradino più alto. Ad accomunare il neo campione con il suo predecessore non è solo la nazionalità, ma la strada ormai spianata verso il mondo dei campionati GT. “Il Ferrari Challenge è un’esperienza importante per la mia carriera” dice Altoè che ha già diverse esperienze nelle competizionei gran turismo, a partire dal GT World Challenge Europe che lo vede protagonista con lo stesso team elvetico. Dopo la francese Doriane Pin ed Eliseo Donno, anch’egli quest’anno impegnato nella serie Sprint del GT World Challenge Europe, anche Altoè si avvia a una brillante carriera portando sulle spalle il dolce peso del titolo nel Trofeo Pirelli.

296 Challenge super fast. Il Ferrari Challenge Europe ritorna sul circuito del Nürburgring a tre anni di distanza dall’ultima apparizione, nel 2021, quando ad essere protagoniste erano le 488 Challenge Evo. Al netto delle condizioni climatiche, un raffronto sui tempi è significativo per comprendere l’evoluzione della nuova vettura del monomarca la 296 Challenge, unanimemente apprezzata da tutti i protagonisti del campionato.

Il raffronto più attendibile riporta a Gara 1 del Trofeo Pirelli disputata il 28 agosto 2021 quando Niccolò Schirò (Rossocorsa), impegnato nella corsa al titolo con Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx) vinse la corsa con il miglior tempo di 2’02”287.

Nel fine settimana appena concluso, invece, Giacomo Altoè ha fatto registra il miglior crono in gara 1, pur con il secondo posto, in 1’58”397, con una pole position per Gara 2 in 1’57”083.

La prima di Tommy. 14 stagioni ininterrotte dal debutto nel 2010, oltre 170 gare disputate e al Nurburgring arriva finalmente il primo successo per Tommy Lindroth (Gohm Motorsport – Baron Racing Team). Il pilota svedese, seguito come coach da Fabienne Wohlwend, protagonista negli anni passati della serie del Cavallino Rampante, è riuscito a mettere tutti in fila nella seconda prova del Trofeo Pirelli 488, la classe dedicata alle 488 Challenge Evo e ora è in piena corsa per accompagnare il già campione Fabrizio Fontana (Formula Racing) sul podio finale.

Finali Mondiali Imola. Ed ora obiettivo Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove dal 16 al 20 ottobre si disputerà l’ultimo round della serie europea che assegnerà l’ultimo titolo ancora aperto, quello del Trofeo Pirelli Am, prima delle gare che decreteranno i campioni mondiali.

Nel fine settimana del Nürburgring sono state aperte le vendite online dei biglietti per un evento che conclude non solo la stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, ma di tutte le esclusive attività non competitive di Corse Clienti e momento di celebrazione dei successi della Casa di Maranello. Per l’appuntamento in terra romagnola è già aperta la vendita dei biglietti tramite la piattaforma online accessibile cliccando su questo Link. Sono disponibili titoli di accesso per le singole giornate del 19 o del 20 ottobre o un mini abbonamento per il sabato e la domenica, giorno in cui si concentrano in particolare le gare delle Finali Mondiali e lo spettacolare Ferrari Show. A breve, sul sito Ferrari.com, sarà pubblicato il programma dettagliato dell’evento.