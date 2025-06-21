Commenti dal podio di Gara 1 al Fuji

Fuji 21 giugno 2025

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan con le nuove vetture 296 Challenge si è disputato per la prima volta al Fuji Speedway. Quest'anno, le vetture 296 Challenge hanno sorpreso tutti battendo di oltre tre secondi il tempo di qualifica della 488 Challenge Evo dello scorso anno, dimostrando la loro notevole velocità.

Nobuhiro Imada, vincitore del Trofeo Pirelli: "Mi sono qualificato al secondo posto. Muto, che ha conquistato la pole position, era molto veloce, ma io ho più esperienza in gara, quindi ho visto la partenza lanciata come la mia migliore opportunità. All'inizio del primo giro sono riuscito a superare Muto. Successivamente, Muto ha ricevuto una penalità per la partenza ed è retrocessa, consentendomi di costruire un vantaggio consistente. Nelle fasi finali, sono stato rallentato da alcuni piloti più lenti, che hanno permesso a Tsuzuki, secondo, di avvicinarsi molto, ma sono riuscito a mantenere la vittoria. La nuova 296 Challenge ha più potenza, una maneggevolezza più precisa e freni eccezionali, che la rendono facile e divertente da guidare. Anche quando il posteriore tende a sbandare o si verifica un sottosterzo, la vettura è molto controllabile. Domani metterò a frutto quanto imparato nelle qualifiche di oggi e punterò alla vittoria con partenza dalla pole position”.

Kanji Yagura, vincitore del Trofeo Pirelli Am: "Ho iniziato la Gara 1 dalla terza posizione in qualifica, ma grazie ad alcune modifiche strategiche alla mia traiettoria sono riuscito a partire alla grande. Il mio coach ha sempre sottolineato l'importanza della visione periferica e oggi ho davvero capito il valore di tutto l'allenamento che ho fatto in questo senso. Anche se oggi non poteva essere qui, sono felice di condividere questi ottimi risultati con lui. Sono anche estremamente grato a tutto lo staff e alla mia famiglia per il loro continuo sostegno. Voglio dedicare questa vittoria ai miei sponsor e al team che rendono possibile la mia attività agonistica. Dato che non sono riuscito a esprimere appieno le mie potenzialità nelle qualifiche della Gara 1, voglio imparare da questo e puntare alla pole position e alla vittoria nella Gara 2”.

Deske, vincitore del Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo: “Sono riuscito a fare un giro pulito nelle qualifiche, che mi ha permesso di conquistare la pole position e di vincere la gara. Questa vittoria nel Ferrari Challenge è la mia prima con la 488 Challenge Evo. Salire sul podio con la mia tuta speciale e essere intervistato dopo la vittoria è davvero un onore. Durante la gara ero circondato dalle 296 Challenge e ho perso un po' di terreno perché non sono riuscito a prevedere i tempi della ripartenza dopo la safety car. Adoro lo splendido design della 488 Challenge Evo, ma rispetto alla 296 Challenge l'accelerazione in uscita di curva non è proprio la stessa, quindi durante la gara devo stare attento alle auto che mi seguono. Riceverò la mia 296 Challenge ad agosto e non vedo l'ora di vedere come si comporta.

Tsutomu Shimoyama, vincitore della Coppa Shell: “I tre giorni di prove prima del terzo round sono stati davvero utili, perché mi hanno permesso di ottenere buoni tempi in qualifica e di guidare come volevo. La 296 Challenge è un'auto davvero divertente da guidare. La risposta del motore, la stabilità in curva e l'equilibrio generale sono eccellenti. Le prestazioni aerodinamiche sono elevate e la forza aerodinamica è notevole, quindi posso spingere al massimo anche in frenata. Per la Gara 2 di domani voglio mantenere la buona forma di oggi e puntare a un altro risultato importante“.

Liang Chen Yu, vincitore della Coppa Shell Am: ”Ho debuttato quest'anno e sono riuscito a conquistare la mia prima vittoria alla mia terza gara. All'inizio ho assistito a un incidente proprio davanti a me, ma ho approfittato della situazione per prendere il comando e costruire gradualmente un vantaggio. Tuttavia, a metà gara, sono finito in testacoda all'ultima curva, consentendo ai miei rivali di raggiungermi. Da quel momento in poi, ho dovuto dare il massimo per tenere a bada il pilota al secondo posto che mi inseguiva. Uno dei miei allenatori, Uchida, campione dello scorso anno, non solo mi ha insegnato le tecniche di guida, ma mi ha anche aiutato a capire l'importanza della preparazione mentale prima di una gara. Devo molto anche all'altro mio allenatore, Sato. Sono incredibilmente grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso; è grazie a loro che sono riuscito a vincere. Questa esperienza mi ha davvero dimostrato che il motorsport è un lavoro di squadra".