Commenti dal podio di Gara 1 a SUGO

La prima gara del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan si è svolta allo SPORTSLAND SUGO. La vittoria dell'esperto pilota nella prima gara del Round 3 - un tracciato impegnativo e collinare rinomato per la sua complessità tecnica - ha dimostrato che la familiarità con il percorso non determina il risultato. I vincitori di ogni classe hanno espresso la loro euforia e soddisfazione dopo un'agguerrita competizione.

Yudai Uchida, vincitore del Trofeo Pirelli: “Dopo essere partito in pole position, sono entrato in gara con fiducia e mi sono portato al comando già dalla prima curva, mantenendo un ritmo di guida costante. Il tracciato dello SPORTSLAND SUGO è uno dei miei preferiti, soprattutto i settori 1 e 2, che sono determinato a dominare per assicurarmi la vittoria in Gara 2 domani. Tuttavia, sono pienamente consapevole che sarà una sfida difficile da affrontare".

AKITA, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “Prima della gara ero preoccupato perché il mio stile di guida non si adatta a questa pista. Tuttavia, sono felicissimo di essere riuscito a vincere. Durante la gara ho provato traiettorie diverse, ma non sono riuscito a raggiungere la vettura del Trofeo Pirelli che mi precedeva. Per migliorare in vista di Gara 2 di domani, intendo rivedere le immagini dell’onboard camera. Questo tracciato non è il mio forte, il suo tracciato stretto e impegnativo lo rendono difficile da interpretare. Per questo motivo, considero la vittoria estremamente importante per me".



Phil Kim, vincitore della Coppa Shell: "Dopo i miei 3 anni di gare in Corea, mi sono avventurato nella mia prima stagione di competizioni nel prestigioso Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan. La sensazione di aver vinto la gara del terzo round e di essermi assicurato la pole è esaltante. È stata anche la prima volta che ho provato il circuito di SUGO, che ho studiato a fondo. Tuttavia, la pista si è rivelata una sfida con la sua superficie scivolosa durante le sessioni di prova. Sono riuscito a migliorare il mio tempo sul giro di quasi 2 secondi, soprattutto nel primo settore. Continuando questo percorso, il mio obiettivo è quello di diventare un vincitore costante e, infine, di puntare al campionato".



Ryutaro Saito, vincitore della Coppa Shell Am: “Sono entusiasta di aver ottenuto la mia seconda vittoria dopo il primo round sul circuito di Suzuka. Era la prima volta che gareggiavo a SUGO e ho avuto poca esperienza di guida qui, anche al simulatore. Per questo motivo, era fondamentale per me correre davvero in pista, anche se è stato piuttosto impegnativo, dato che una delle sessioni di prove è stata annullata a causa di un problema tecnico. Tuttavia, sono grato che siamo riusciti a spuntarla".