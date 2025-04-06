Commenti dal podio della Gara 2 a Suzuka

Suzuka 06 aprile 2025

La seconda gara del primo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan si è svolta sul bagnato. Per molti piloti era la prima volta al volante della 296 Challenge sotto la pioggia, ma lo spettacolo non è mancato.

Miki Koyama, vincitrice nel Trofeo Pirelli: “Ho ottenuto due vittorie consecutive, partendo dalla pole position anche in Gara 2. Anche se era la prima volta che correvo sul bagnato ed ero un po' preoccupata, la pista del circuito di Suzuka ha sorprendentemente offerto molto grip. Inizialmente ho aumentato il ritmo per aumentare il distacco e poi ho guidato senza rischiare per il resto della gara”.

Motohiko Isozaki, vincitore nel Trofeo Pirelli Am: “Potrebbe sembrare tranquillo, ma stavo guidando a tutto gas. La pista era piuttosto bagnata all'inizio, ma ho valutato le condizioni durante il giro della Safety Car e ho preso tranquillamente la prima posizioni. C'erano molti piloti e la pista si è asciugata rapidamente. Nella Gara 1 di ieri, ero dispiaciuto per le penalità e le testacoda, ma sono contento di essermi potuto rifare questa volta. Sono impressionato dalla velocità e dalla guidabilità della 296 Challenge”.

Phil Kim, vincitore nella Coppa Shell: "Sono felice di aver ottenuto la vittoria dalla pole position in entrambe le gare, con la Gara 1 soleggiata e la Gara 2 piovosa. L'anno scorso a Suzuka ho faticato con le impostazioni della pressione delle gomme sulla 488 Challenge Evo, che era molto scivolosa a causa della mancanza di aderenza. In questa stagione, con la nuova vettura e le nuove gomme, sono riuscito a guidare molto più velocemente. Partire dietro alla Safety Car è necessario per la sicurezza, ma non è molto emozionante. Tuttavia, è un ottimo inizio per puntare al titolo di classe in questa stagione”.

Ryutaro Saito, vincitore nella Coppa Shell Am: “Come per la maggior parte dei piloti, questa è stata la prima volta che ho corso sotto la pioggia con la 296 Challenge. Abbiamo discusso con il coach di quanto potenziale potessimo estrarre dalla vettura. Sono partito secondo in qualifica, sono riuscito a prendere il comando al tornante nella fase centrale della gara e poi mi sono concentrato per mantenere un ritmo costante. Con il passaggio alla 296 Challenge, sia le prestazioni della vettura che quelle delle gomme sono migliorate. Tuttavia, è diventato più impegnativo dal punto di vista fisico. Mi sono allenato con una macchina da corsa monoposto durante il periodo invernale. Quest'anno, il mio obiettivo è rimanere concentrato e vincere il tanto atteso campionato”.