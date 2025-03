Club Competizioni GT riparte dal tracciato di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza terrà a battesimo dal 22 al 23 marzo le attività 2025 del Club Competizioni GT, primo round di un ricco calendario che toccherà i tracciati più iconici del mondo.

Per due giorni sul rinnovato circuito brianzolo scenderanno in pista le Ferrari da corsa GT protagoniste di oltre trent’anni di storia dei principali campionati. I proprietari di queste straordinarie vetture, prodotte a partire dal 1989, hanno l’opportunità di partecipare a eventi esclusivi, rinnovando l’eredità agonistica della Casa di Maranello.

I modelli Ferrari che possono entrare a far parte del Club Competizioni GT sono tredici e spaziano dalla F40 Competizione del 1989 alla nuovissima 296 GT3 attualmente protagonista nei vari campionati a ruote coperte. I membri del club hanno quindi l’opportunità di guidare la propria vettura in un ambiente di gara completamente sicuro e, oltre alla dotazione di base (che include abbigliamento personalizzato, un set di gomme per ogni round e un evento di gala), hanno a disposizione servizi speciali on demand che includono sessioni con un pilota professionista in esclusiva, il trasporto delle vetture, una logistica personalizzata e la possibilità di avere un menu su misura in hospitality.

Dopo la tappa italiana, il calendario prevede il secondo round a Le Castellet dal 5 al 6 aprile, quindi appuntamento negli Usa, con Miami dal 15 al 18 maggio in occasione dei Ferrari Racing Days. Si rientra in Europa, dal 31 maggio al primo di giugno, in Repubblica Ceca con la tappa a Brno per poi volare, dal 20 al 22 giugno, in Giappone sul circuito del Fuji in contemporanea con i Ferrari Racing Days. Nel mese di luglio, dal 25 al 26 a Barcellona in Spagna. Dopo la pausa estiva si riprende dal 5 al 7 settembre a Silverstone, in Gran Bretagna, in occasione dei Ferrari Racing Days in vista delle Finali Mondiali Ferrari che si celebreranno dal 21 al 26 ottobre al Mugello.