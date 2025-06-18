Brands Hatch ospita il terzo round del Ferrari Challenge UK

Maranello 18 giugno 2025

Il Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli approda nel Kent nel fine settimana per affrontare la terza gara dell'anno che si terrà sullo storico circuito di Brands Hatch.

Nella classe Trofeo Pirelli, il campione del 2024 Gilbert Yates (Charles Hurst) continua a guidare la classifica con 67 punti, ora con 14 punti di vantaggio sul rivale più vicino Pranav Vangala (HR Owen), grazie alla doppia vittoria messa a segno nel round precedente disputato sul tracciato di Oulton Park. Terzo in graduatoria Calum Leathem (Charles Hurst) che al debutto nella serie britannica è già salito sul podio in due occasioni.

Nella Coppa Shell, continua il testa a testa tra i protagonisti del campionato Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Peter Hunter (Stratstone Manchester). I risultati del round precedente hanno compattato la classifica che vede in testa sempre Dewhirst (60 punti) con 8 lunghezze di vantaggio su Simmerson (52 punti) e 10 su Hunter. Più distaccati, a quota 28 punti, si trovano a parimerito Steven Dopson (Dick Lovett Swindon) e Paul Rogers (HR Owen) ancora alla ricerca del loro primo podio stagionale.

Le previsioni meteorologiche sono ottime per il weekend di gara sul circuito di Brand Hatch, con i piloti che affronteranno la versione Indy nella giornata di sabato e nel layout GP previsto per la domenica.