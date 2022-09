Bis di Pin ed Engstler a Silverstone

Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e Franz Engstler (Scuderia GT) nella Coppa Shell continuano la serie di vittorie consecutive che permette ad entrambi di allungare ulteriormente il vantaggio in classifica a soli due round dalla conclusione della trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. La seconda giornata di gare sul circuito di Silverstone registra, invece, le prime affermazioni stagionali per Marco Pulcini (Al Tayer Motors) e Martinus Richter (MERTEL Motorsport Racing) nelle rispettive classi Am.

Trofeo Pirelli Europe. Gara in solitaria per Doriane Pin che, dopo la pole position del mattino con il tempo di 2’01”393, ottiene il secondo successo del fine settimana in terra britannica, oltre alla migliore prestazione cronometrica, e si avvicina ulteriormente al titolo. Con uno spunto vincente proprio nel giro conclusivo, John Wartique (FML – D2P) riesce ad avere la meglio nella sfida con Luka Nurmi (Formula Racing) e a conquistare la seconda posizione davanti al pilota finlandese.

Nella classe Am, Marco Pulcini, partito dalla pole, si mantiene fuori dalla bagarre iniziale che toglie subito dalla contesa Nicolò Rosi (Kessel Racing) ed Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx) ed ottiene la prima vittoria stagionale, dopo essersi difeso con efficacia dai tentativi di sorpasso di Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes - IB Fast), penalizzato nelle fasi finali con un drive through per aver ripetutamente superato i limiti del tracciato. Sul secondo gradino del podio sale David Gostner (CDP – MP Racing) autore di un’ottima prova che lo vede recuperare 9 posizioni dalla griglia. Sorprendente terza posizione per Angelo Fontana (Rossocorsa), al debutto assoluto nel Ferrari Challenge.

Classifiche Trofeo Pirelli. Il percorso netto di Doriane Pin nel fine settimana di Silverstone permette alla francese di Scuderia Niki – Iron Lynx di raggiungere 161 nella graduatoria generale, con 39 lunghezze di vantaggio su John Wartique e 54 su Luka Nurmi.

Marco Pulcini tiene aperto il discorso per il titolo in classe Am, dove ora ha 56 punti di distacco dal leader Ange Barde a due round dalla conclusione. Fuori dai giochi uno sfortunato Nicolò Rosi a 79 dalla vetta.