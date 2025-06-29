Bis di Ferati e Gostner in Gara 2 a Valencia
Valencia 29 giugno 2025
Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che vede protagoniste le 296 Challenge della casa di Maranello, chiude il suo quinto round della stagione sul Circuit Ricardo Tormo con il bis di Jasin Ferati (Emil Frey Racing) nel Trofeo Pirelli, che guadagna la vetta della classifica generale con un punto di vantaggio su Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) . Doppiette anche per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) nel Trofeo Pirelli Am e per Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) che allunga in graduatoria di Coppa Shell, mentre Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) torna al successo in Coppa Shell Am.
Nel caldo fine settimana spagnolo, l’autodromo valenciano ha visto impegnato il pilota ufficiale Ferrari, Thomas Neubauer, in qualità di Race Advisor per le prove del monomarca del Cavallino Rampante. Presente, inoltre, Ismael Fahssi, pilota Scuderia Ferrari HP Esports. Diciannovenne di València, Ismael è entrato a far parte del team Ferrari poche settimane fa unendosi alla line up di piloti che competerà nel campionato F1 Esports nel 2025. Il suo circuito di casa è stato lo scenario ideale per promuovere il programma della Ferrari HP Esports Series e conoscere da vicino tutte le attività del Ferrari Challenge.
Trofeo Pirelli. Jasin Ferati conferma l’ottimo momento di forma e la competitività sul circuito di Valencia conquistando pole position e vittoria anche in Gara 2. Lo svizzero, grazie al punto supplementare per il giro più veloce in 1’33”609 completa così il sorpasso in graduatoria generale su Felix Hirsiger, secondo oggi. Sul gradino più basso del podio sale Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels).
Trofeo Pirelli,Highlights
Bis anche per Michael Verhagen che parte dalla terza posizione assoluta in griglia, la prima del Trofeo Pirelli Am che difende con sicurezza fin sul traguardo. Serrata la sfida alle spalle dell’olandese che fa segnare anche il miglior crono di classe e accorcia il distacco in classifica generale a 14 punti dal leader Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing). Il ceco, passato per secondo sotto la bandiera a scacchi cede la posizione a causa di una penalizzazione di 5 secondi per un sorpasso concluso fuori dalla pista. Secondo, come in Gara 1, è quindi Hanno Laskowski (Emil Frey Racing), mentre terzo è Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg), al primo podio stagionale.
Coppa Shell, Highlights
Coppa Shell. Replica il trionfo di Gara 1 anche Manuela Gostner scattata dalla pole position grazie al tempo di 1’33”277 in qualifica. Alle spalle dell’altoatesina, protagonista di una prova autoritaria in solitaria, si accende nel finale la sfida per le altre posizioni sul podio. Ad avere la meglio con il sorpasso decisivo in un combattuto giro finale è Oscar Lee Ryndziewicz (Kessel Racing) che si mette alle spalle N.M. (Rossocorsa), terzo. La Gostner, con il punto del giro veloce, guida la classifica di classe con 23 punti su John Dhillon (Formula Racing) oggi quarto e 29 su N.M..
Coppa Shell Am, Highlights
Sven Schömer scatta dalla prima fila di Coppa Shell Am determinato a prendersi il successo sfuggito ieri e riesce subito a sopravanzare il poleman di giornata Henrik Kamstrup (Formula Racing). Il tedesco allunga progressivamente il vantaggio sugli inseguitori e passa per primo sotto la bandiera a scacchi per la seconda volta in stagione, davanti a Jan Sandmann (Kessel Racing) e allo stesso Kamstrup, terzo. Schömer guida ora la graduatoria generale con 29 lunghezze su Sandmann, a cui va il punto supplementare per il giro più veloce.
Prossimo appuntamento. Il sesto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe vedrà le 296 Challenge impegnate ancora in Spagna, sul circuito di Barcellona, dal 18 al 20 luglio.