Ancora Khera. Primo sigillo di Cavers

La seconda giornata del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, disputata sul tracciato di Brands Hatch, vede la conferma di Lucky Khera (Graypaul Birmingham) nel Trofeo Pirelli. Nella Coppa Shell affermazione di Carl Cavers (Graypaul Nottingham) che, al debutto nella serie, dopo il podio conquistato in Gara 1, si regala la gioia della vittoria in Gara 2. La seconda prova si è svolta in configurazione GP, differente e più lunga rispetto al layout Indy utilizzato nella prima giornata.

Trofeo Pirelli. Sono i primi tre della graduatoria del Trofeo Pirelli ad accendere la corsa a colpi di sorpassi. Alla partenza H. Sikkens (HR Owen London) difende la prima posizione guadagnata in qualifica, mentre Andrew Morrow (Charles Hurst) scavalca Lucky Khera per prendersi la seconda piazza. Durante il quarto giro, Morrow riesce a trovare il varco per portarsi al comando e anche Khera è bravo ad approfittare del momento per superare Sikkens e occupare la seconda posizione. Il sorpasso decisivo arriva nel corso del 17esimo giro, quando Khera sopravanza Morrow alla fine del rettilineo principale, per conquistare la testa della corsa che mantiene fino al traguardo. Podio completato nell’ordine da Morrow e Sikkens. Quarto Paul Hogarth (Stratstone Manchester).

Coppa Shell. È un sorprendente Cavers a prendersi la vittoria: dopo il podio in Gara 1 nella giornata di sabato, riesce a migliorarsi in Gara 2 con un'ottima prestazione. Il debuttante pilota di Graypaul Nottingham, infatti, riesce a siglare anche la pole position nelle qualifiche e portare a termine la prova con un successo. Comando della gara che non perderà mai, neanche dopo la ripartenza in seguito all’ingresso della Safety Car chiamata per spostare la vettura di Stuart Marston (Maranello Sales), finita nella sabbia. Alle sue spalle si classifica Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon) che in partenza riesce a guadagnare una posizione ai danni di John Seale (Carrs Ferrari) e poi a difendersi dall’assalto del vincitore di Gara 1, Paul Rogers (JCT600 Leeds). II leader della Coppa Shell riesce quindi a salire per la prima volta sul podio in questo fine settimana a Brands Hatch, davanti a Rogers.

Classifica Trofeo Pirelli. Con un round ancora da disputare, Khera è sempre più leader con 111 punti contro i 92 di Morrow e i 90 di Sikkens.

Classifica Coppa Shell. Grazie ad una vittoria e ad un terzo posto, Rogers si attesta a 99 punti, accorciando dal leader Ambrose a quota 110. Più attardato, con 83 punti, Paul Simmerson (Graypaul Birmingham).

Appuntamenti. L’ultimo e decisivo round del Ferrari Challenge Uk è in programma tra meno di due settimane, tra il 16 e il 18 settembre sul tracciato di Silverstone, in concomitanza con la quinta tappa della serie europea.