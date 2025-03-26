Al via da Monza il Ferrari Challenge Europe 2025

Maranello 26 marzo 2025

Parte nel fine settimana dall’Autodromo Nazionale di Monza la 33esima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, storica e prestigiosa serie della Casa di Maranello, il programma agonistico per i clienti del Cavallino Rampante che rappresenta un ideale punto di partenza per una carriera nel motorsport.

Sul rinnovato circuito brianzolo si accenderanno i motori V6 de-ibridizzati da 700 cavalli di potenza delle 296 Challenge, la nona vettura protagonista nella storia del campionato, che ha fatto il suo debutto nella stagione 2024.

Otto gli appuntamenti in programma per il fitto calendario europeo che porterà gli oltre 70 iscritti, con più di un quarto di volti nuovi, in rappresentanza di 22 Paesi del mondo e 30 concessionari, a contendersi il titolo delle tradizionali quattro classi – Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am – prima delle Finali Mondiali in programma a fine ottobre al Mugello.



Trofeo Pirelli. La classe principale del campionato sarà ancora una volta la vetrina privilegiata per giovani piloti, pronti a ripercorrere le tracce di Nicklas Nielsen, campione nel 2018 e vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, di Thomas Neubauer, campione delle Finali Mondiali 2022 e oggi pilota ufficiale del Cavallino Rampante nelle serie endurance o quelle più recenti di Eliseo Donno e di Giacomo Altoè, ultimi a imporsi nella serie continentale e oggi protagonisti nel panorama del motorsport mondiale. Grande attese ed aspettative accompagnano, quindi, i debutti nel campionato di Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM), Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) e Jasin Ferati (Emil Frey Racing) che si affiancheranno al campione del mondo del Trofeo Pirelli 488 del 2024, Qwin Wietlisbach (Emil Frey Racing), a Luigi Coluccio (Rossocorsa) e Dylan Medler (The Collection) – al via anche della serie americana –, oltre ai più esperti Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) e Bjorn Grossmann (B.I. Corse - Octane126).

Venti i pretendenti al titolo nel Trofeo Pirelli Am, che vedrà schierati al via molti dei protagonisti della combattuta precedente edizione, a partire da Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport) ed il campione della serie UK 2023 Andrew Morrow (Charles Hurst) a cui si aggiungerà il vincitore dell’ultima Coppa Shell, il francese Henry Hassid (Kessel Racing).

Coppa Shell. Salgono di classe sia il campione europeo sia quello mondiale della Coppa Shell Am 2024, Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) ed Eric Cheung (Formula Racing), che si affiancano a protagonisti confermati e debuttanti. Se tra i primi troviamo gli ambiziosi John Dhillon (Formula Racing), Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) e Rey Acosta (The Collection) accanto ai veterani della serie Fons Scheltema (Kessel Racing), Thomas Gostner (CDP – MP Racing) e James Weiland (Rossocorsa), tra i secondi spicca Cristiano Maciel (FBO Motor Sports), recente vincitore della GT Winter Series – con la Ferrari 296 Challenge – nella Penisola Iberica.

Come da tradizione, numeri record di partecipanti nella Coppa Shell Am, classe dedicata ai più puri gentleman driver che vedrà al via ben 25 piloti.

Programma. Il Tempio della Velocità lombardo vedrà le 296 Challenge in pista già giovedì 27 e venerdì 28 marzo per i test e prove libere, mentre sabato 29 andrà in scena la prima giornata di gara con sessioni di qualifica in mattinata: alle ore 9.00 la Coppa Shell Am, alle 10.00 il Trofeo Pirelli, alle 10.25 il Trofeo Pirelli Am e alle 11.15 la Coppa Shell. Gara 1 nel pomeriggio con la prova di Coppa Shell Am alle 14.00, quella che unisce Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 15.15 e di Coppa Shell alle 16.20. Medesimo il programma e gli orari per la giornata di domenica 30 marzo, quando si disputeranno le seconde prove del primo round. Gli orari indicati sono locali. Le qualifiche e le gare da Monza saranno trasmesse in streaming su live.ferrari.com e sul canale ufficiale di Ferrari su YouTube con commento in lingua inglese.