Al Paul Ricard i programmi speciali Ferrari

La vettura, realizzata in serie strettamente limitata e derivata dalla Hypercar che partecipa al mondiale FIA WEC – vincitrice delle ultime due edizioni della leggendaria 24 Ore di Le Mans –, permette ai gentlemen driver di provare emozioni uniche. La 499P Modificata, infatti, non dovendo rispettare i limiti imposti dal regolamento del campionato, può sfruttare interamente le potenzialità del powertrain ibrido, potendo erogare a terra una potenza massima di 640 kW (870 Cv).

Protagonisti delle sessioni di XX Programme, invece, sono stati 16 esemplari prodotti dalla Casa di Maranello, suddivisi tra FXX-K Evo, FXX K, 599XX Evo, 599XX, e FXX Evo, vetture avveniristiche nate dalla ricerca tecnologica più esasperata. In pista al Paul Ricard è andata in scena anche l’attività di F1 Clienti, con i proprietari di monoposto che hanno preso parte al campionato mondiale di Formula 1 con la Scuderia Ferrari. Tra queste la F2000 e la F2002 che sono state guidate da Rubens Barrichello, la F2012 di Fernando Alonso oppure la F2008 di Kimi Räikkönen.

Salutato il tracciato del Paul Ricard, il calendario dei tre programmi speciali del Cavallino Rampante propone come prossimo appuntamento le date dal 15 al 18 maggio a Miami, negli Stati Uniti, in occasione dei Ferrari Racing Days.