Ad Abu Dhabi in scena il Winter Challenge

Il Ferrari Challenge Asia Pacific prosegue il proprio tour negli Emirati Arabi Uniti in occasione del secondo round del Winter Challenge, in programma nel fine settimana del 5 febbraio ad Abu Dhabi, durante il quale è previsto l’ultimo appuntamento della serie APAC che decreterà i vincitori della stagione 2022.

In concomitanza con i Ferrari Racing Days, nel complesso sono venti i piloti iscritti alla doppia gara del monomarca del Cavallino Rampante, attesi in pista sul circuito di Yas Marina al volante delle proprie 488 Challenge Evo. Dopo le gare della scorsa settimana a Dubai, anche il prossimo evento ha per protagonisti sia i piloti della serie Asia Pacific, sia quelli in arrivo dai campionati Ferrari Challenge Europe, North America e UK.

Winter Challenge. Nelle due prove, che prevedono la bandiera verde al tramonto e le gare con i riflettori accesi, gli occhi saranno puntati su Matt Kurzejewski (Ferrari Westlake) che a Dubai ha ottenuto il successo in entrambe le gare del Trofeo Pirelli. Il risultato nella prima prova è arrivato dopo un’avvincente sfida con Yudai Uchida (Rosso Scuderia), che partiva in pole position, con Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills) e Carl Cavers (Graypaul Nottingham), questi ultimi classificatisi secondo e terzo. In Gara 2, lo stesso Kurzejewski si è aggiudicato il successo, di nuovo davanti a Clarke e Cavers.

Nella Coppa Shell Winter Challenge tra i favoriti vi sarà James Geddie (Al Tayer Motors), vincitore a Dubai sia in Gara 1, precedendo Maya Hartge (Al Tayer Motors), sia di Gara 2, in questo caso davanti a Tani Hanna (Formula Racing).

Trofeo Pirelli e Coppa Shell APAC. Nella sceneggiatura della serie Asia Pacific un ruolo di primo piano sarà interpretato da Yudai Uchida e Nobuhiro Imada, entrambi portacolori di Rosso Scuderia, con il primo che a Dubai ha ottenuto la vittoria in entrambe le prove davanti a Philippe Prette (Blackbird Concessionaires). Imada, invece, dopo aver ottenuto un terzo posto nel precedente round, cercherà di fare risultato per sperare nella rimonta nella classifica del Trofeo Pirelli AM, dove il compagno Uchida è leader con un margine di 28 punti.

Ad Abu Dhabi, in Coppa Shell Asia Pacific, Jay Park (FMK) proverà a replicare i successi ottenuti nelle due prove precedenti, nella sfida che lo vedrà affrontare altri tre piloti iscritti nella medesima classe. Anche in Coppa Shell AM le gare s’annunciano combattute: a Dubai Gara 1 era stato incoronato Baby Kei (Cornes Osaka) davanti a Shigeru Kamiue (European Version), mentre in Gara 2 il risultato si era invertito con Kamiue primo davanti a Baby Kei

Il programma. Il fine settimana entra nel vivo da venerdì 3 febbraio quando per il Ferrari Challenge sono in programma due sessioni di prove libere dalle 10.55 e dalle 15.55; sabato 4 il primo turno di qualifica, dalle 10.40, determina la griglia di partenza di Gara 1, che scatta alle 18.30; domenica 5 le qualifiche, dalle 11.05, sanciscono l’ordine di partenza di Gara 2, dalle 18.40 (tutti gli orari sono locali).