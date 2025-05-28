A tu per tu con Enzo Trulli a Hockenheim

Maranello 28 maggio 2025

Dopo un inizio di carriera con le vetture a ruote scoperte, sulle orme del padre Jarno, Enzo Trulli ha deciso, a vent’anni, di avvicinarsi al mondo delle competizioni GT. E dopo gli esordi con Ferrari lo scorso anno, ad Hockenheim ha provato in gara la 296 Challenge. Ovviamente sotto gli occhi del padre, arrivato in Germania a seguire e consigliare Enzo che ha risposto con due preziosi podi nelle gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

Abbiamo incontrato Enzo nel paddock dell’Hockenheimring cercando di conoscere qualcosa di più di lui e di quella passione per il motorsport che è questione… di famiglia.