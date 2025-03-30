Monza 30 marzo 2025

Dopo la vittoria nella classifica assoluta della GT Winter Series, disputata tra gennaio e marzo su alcuni dei più importanti circuiti della Penisola Iberica, insieme a Rui Aguas, Cristiano Maciel ha portato la sua 296 Challenge a debuttare nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe con i colori di FBO Motor Sports.

Abbiamo incontrato Maciel durante il fine settimana di Monza, primo round del monomarca del Cavallino Rampante, con il portoghese che esprime tutta la sua emozione e soddisfazione per la nuova esperienza.