A tu per tu con Bence Valint

Non ancora ventenne, Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) è entrato quest’anno nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe in punta di piedi, ma con le idee chiare. E ha subito dimostrato grande talento, centrando il successo nella seconda prova di Misano. A Spielberg proverà a dare continuità alla crescita del suo feeling con la Ferrari 488 Challenge Evo.

“Non immaginavo di poter conquistare la vittoria a Misano – racconta alla vigilia dell’appuntamento di Spielberg – è stata un’emozione incredibile”.

Che clima hai trovato nel Ferrari Challenge?

“Adoro l’atmosfera che si respira qui. Mi sono sentito il benvenuto fin da subito, ho trovato dei veri e propri amici che mi supportano ad ogni gara e questo è fondamentale per me”.

Raccontaci qualcosa della tua carriera ancora all’inizio.

“Ho iniziato con il karting e per nove anni mi sono dedicato a quella disciplina prima di approdare in Formula 4, che è stata un’avventura importante. Dopo altre esperienze, sono arrivato qui nel monomarca del Cavallino Rampante”.

Dopo Misano, Spielberg. Conosci già questo circuito?

“Ho già gareggiato due volte su questo tracciato, però ero in Formula 4. Al volante di una Ferrari, nel Ferrari Challenge, non mi è mai capitato e quindi è come se fosse la prima volta”.

Qual è il circuito che preferisci?

“Devo dire che apprezzo tutti i tracciati nel calendario di quest’anno, quindi trovo difficile indicarne uno come preferito. Ovviamente, se devo scegliere uno, non posso che dire Le Mans: è un circuito speciale, non vedo l’ora di correrci”.

Quali sono le tue caratteristiche come pilota?

“Sono uno che ama mettersi sempre alla prova, mi piace confrontarmi con gli altri piloti in gara, senza mai tirarmi indietro”.