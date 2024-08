A Spa il penultimo atto del Ferrari Challenge Europe

Dopo la pausa estiva, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe torna in pista nel fine settimana per il penultimo appuntamento stagionale prima delle Finali Mondiali di ottobre al Mugello. Teatro delle sfide, che vedranno 56 piloti contendersi la vittoria nel round e punti preziosi per le classifiche generali che non hanno ancora emesso i propri verdetti, sarà l’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Nelle Ardenne, oltre alla serie continentale, il fine settimana celebrerà anche l’ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK.

Trofeo Pirelli. Giochi riaperti nella classe nella classe principale del monomarca del Cavallino Rampante grazie alla doppietta fatta registrare nell’ultimo appuntamento di Estoril da Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse), che ha ridotto a 23 punti il distacco dal leader Eliseo Donno (Radicci Automobili). Il giovane salentino, dopo le 4 vittorie nelle prime sei prove, non sale sul gradino più alto del podio dal round di Spielberg e ora deve fare i conti con il tentativo di rimonta del britannico. Più distanziati gli altri concorrenti, guidati dall’esperto Max Mugelli (CDP – Eureka Competition), mentre in Belgio sarà tra i partenti anche l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport), con due terzi posti all’attivo in stagione.

Più definita la situazione nella graduatoria generale nel Trofeo Pirelli Am, dominato dal tedesco Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing), che grazie a sette vittorie, due pole position e sei giri veloci, vanta 35 lunghezze di margine su Hanno Laskowski (Emil Frey Sportivo), unico ancora in grado di poter insidiare il tedesco per il titolo. Tra i 18 iscritti della classe molti i volti nuovi che debutteranno a Spa, tra cui l’italo-belga Nicola D’Aniello (Garage Zénith), Presidente del Ferrari Owners Club Belgio e titolare dello storico marchio Ecurie Francorchamps. All’esordio assoluto anche l’olandese Léon Rijnbeek (MERTEL Motorsport) e Martin Havas (FML – D2P), che alle Finali Mondiali 2022 è stato riconosciuto come “Club Challenge best improvement season 2022” del programma Passione Ferrari Club Challenge, mentre al debutto stagionale nella serie europea sono il venezuelano Enzo Potolicchio (Ferrari of Central Florida), che vanta esperienze nel campionato nordamericano, e Claus Zibrandtsen (Formula Racing), con all’attivo 13 gare nel monomarca continentale.

Coppa Shell. Axel Sartingen (Lueg Sportivo - Herter Racing) conduce la classifica con 59 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore Fons Scheltema (Kessel Racing). Il pilota tedesco proverà a Spa-Francorchamps a effettuare l’allungo decisivo per la conquista del titolo. Serrata la sfida alle sue spalle, con Scheltema che precede di 7 lunghezze Manuela Gostner (CPD – MP Racing) e di 12 Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT). Oltre al rientro di Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport), vincitore della Coppa Shell 2021 e quest’anno in gara solo a Spielberg, si segnala la presenza tra gli iscritti anche di Thor Haugen (Rossocorsa – Pellin Racing), pilota del Ferrari Challenge North America.

Nella Coppa Shell Am sono ancora diversi i piloti in lizza per titolo. In testa alla graduatoria vi è il pilota di Singapore Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), con un vantaggio di 8 lunghezze su Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba). Ancora pienamente in corsa sono Henrik Kamstrup (Formula Racing), che ha ottenuto all’Estoril il suo primo successo nel monomarca del Cavallino Rampante, Martinus Richter (MERTEL Motorsport) al rientro dopo l’assenza in Portogallo, Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car.) e Joseph Schumacher (Eberlein Automobile), che per la prima volta era salito sul gradino più alto del podio nel round lusitano. Rimangono in corsa per la vittoria anche Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing) e Tommy Lindroth (Gohm – Baron Motorsport).

Programma. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe entrerà in scena venerdì 15 settembre con le prove libere; sabato 16 alle 9.00 si terrà la qualifica del Trofeo Pirelli, seguita alle 10.40 dalla Coppa Shell che disputerà la prima prova alle 17.20 sulla distanza di 30 minuti, preceduta alle 14.00 da Gara 1 del Trofeo Pirelli. Il medesimo programma è previsto per domenica 17 settembre. Le qualifiche e le gare saranno visibili in diretta, gratuitamente e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale YouTube “Ferrari”.

In tv. Il round di Spa-Francorchamps avrà copertura televisiva attraverso la piattaforma Sky che, in Italia, trasmetterà in diretta le gare della Coppa Shell, sia sabato sia domenica alle 17.20 sul canale Sky Sport F1. Le prove del Trofeo Pirelli saranno proposte in differita, sabato alle 18.20 su Sky Sport F1 Gara 1 e domenica alle 19.45 su Sky Sport Arena a mezzanotte su Sky Sport 1 Gara 2. In Germania, Sky Sport F1 trasmetterà le quattro prove in differita: sabato e domenica alle 22.15 il Trofeo Pirelli, alle 23.45 la Coppa Shell. Nel Regno Unito Sky Sports F1 trasmetterà in differita le quattro prove: il Trofeo Pirelli sia sabato sia domenica alle ore 20.00, la Coppa Shell alle ore 21.00.