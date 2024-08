A Portimão il sesto round di Club Competizioni GT

Archiviato l’appuntamento di Suzuka che ha ospitato anche i Ferrari Racing Days con la quarta tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, il Club Competizioni GT rientra in Europa per un nuovo appassionante evento con le vetture da corsa GT prodotte a partire dal 1989.

I proprietari di queste esclusive Ferrari avranno la possibilità di scendere in pista in Portogallo sul tracciato di Portimão per il sesto round stagionale, dal 9 al 10 luglio, nelle giornate successive alle sfide del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che vivrà il quarto impegno del 2024.



Nella entry list figurano la 360 GT, la 488 GT3, la F430 GT, la 458 Italia GTE e la 488 GT Modifica, mentre sono sei gli esemplari della 458 Italia GT3, vettura, con un motore V8 con una cilindrata di 4498 cm3 e una potenza di 540 Cv, che a partire dal 2011 è stata protagonista di numerosi successi della Casa di Maranello in varie serie e in vari Paesi in tutto il mondo, trionfando per quattro volte alla 24 Ore di Le Mans.