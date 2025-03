A Mount Panorama spettacolo nella gara d’esordio del Ferrari Challenge Australasia

La gara a Mount Panorama, Bathurst, ha portato al debutto la prima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia. I 16 piloti in griglia sono stati accolti da condizioni atmosferiche ottimali e da un sole caldo con una temperatura di 26 gradi Celsius, di fronte ad un pubblico numeroso. La gara che ha visto i partecipanti sfidarsi al volante di Ferrari 296 Challenge e 488 Challenge Evo, ha vissuto un periodo di Safety Car negli ultimi minuti che ha portato ad un arrivo in volata di un ultimo emozionante giro finale.

Trofeo Pirelli. Alla partenza Ernst Kirchmayr (Kessel AUTO) è riuscito a scavalcare il pole-sitter Antoine Gittany (Ferrari Sydney) e portarsi subito al comando. I due piloti sono stati protagonisti di un testa a testa per tutta la prima parte della prova e hanno preso il sopravvento sul resto dello schieramento. Arrivati a metà corsa, Gittany è riuscito a riprendere la prima posizione dopo che la sua pressione costante ha costretto Kirchmayr a un piccolo errore, toccando il muro prima di fermarsi. Un successivo periodo di Safety Car ha riunito i piloti prima che venissero rilasciati per un ultimo giro verso il traguardo. Gittany ha mantenuto la posizione passando per primo sotto alla bandiera a scacchi, davanti a Rod Wilson (Ferrari Richmond), sesto assoluto, e a Jim Pollicina (Ferrari Sydney), risalito dalla nona posizione.

Coppa Shell. I due più veloci nella sessione di qualifica della Coppa Shell - separati da appena 5 millesimi di secondo – sono stati protagonisti anche durante Gara 1, sfidandosi fino al termine. David Trewern (Ferrari Gold Coast) è partito in testa ed è riuscito a mantenere la posizione fino alla bandiera a scacchi, nonostante la forte concorrenza di Enzo Cheng (Ferrari Sydney), che è rimasto molto vicino per tutto il tempo. David Frish (Ferrari Sydney), partito dalla terza piazza, è stato colpito all’ingresso della Hell Corner e ha perso posizioni, permettendo a Masahiro Taguchi (Ferrari Brisbane), partito dal quinto posto, di salire sull’ultimo gradino del podio.

Trofeo Pirelli 488. Una straordinaria prestazione di Jarrod Ferrari (Barbagallo Ferrari) ha visto il pilota dell'Australia Occidentale partire dalla pole tra le 488 Challenge Evo e guadagnare altre due posizioni durante la corsa per concludere al primo posto nella classe, quinto assoluto. Il suo rivale più vicino è stato Michel Stephan (Ferrari Sydney), proveniente dal Club Challenge, che ha superato quattro concorrenti dalla sua posizione di partenza per concludere secondo di classe.

Chris Huang, altro pilota che arriva dal Club Challenge, ha completato il podio chiudendo in terza posizione. Domani sono in programma qualifica 2 e Gara 2 che assegneranno i punti finali del campionato per il fine settimana, prima della 12 Ore di Bathurst che vedrà alla partenza anche alcune Ferrari 296 GT3.