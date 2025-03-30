A Monza vittorie di Medler e Kinch in gara 2

Monza 30 marzo 2025

Nel Tempio della Velocità di Monza, Dylan Medler (The Collection) conquista il successo in Gara 2 del primo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nella classe Trofeo Pirelli, a seguito di una penalizzazione dei commissari al termine della prova inflitta a Jasin Ferati (Emil Frey Racing) primo al traguardo. Tra gli Am ad avere la meglio è Michael Verhagen (Ferrari Warszawa). In Coppa Shell vittoria di Christian Kinch (Formula Racing), mentre “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich) concede il bis tra i piloti Am.

Anche nella seconda giornata all’Autodromo Nazionale Monza, raggiunto nelle due giornate da oltre 7000 Tifosi ed appassionati del Cavallino Rampante e da diversi Ferrari Club, il pilota ufficiale Alessio Rovera ha svolto il ruolo di Race Advisor.

Trofeo Pirelli. A festeggiare sul podio è Jasin Ferati, passato per primo sotto la bandiera a scacchi, ma penalizzato di cinque secondi per un’uscita di pista in partenza che gli fa guadagnare una posizione. A seguito della decisione, il successo va a Dylan Medler. Avvincente la gara che vede in testa nella prima parte Luigi Coluccio (Rossocorsa), penalizzato poi insieme ad altri piloti con un Drive Through per un non corretto allineamento nella fase di partenza. A prendere il comando è Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) che confeziona anche il giro veloce in 1’44”425, prima di essere costretto a lasciare pista agli inseguitori a causa di una foratura nel corso dell’ultimo giro. Dietro Medler si classifica così Ferati, mentre terzo è Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al secondo podio nel suo round di debutto.

Sfida serrata ed incerta fino alla fine anche tra i piloti del Trofeo Pirelli Am, dove a spuntarla è Michael Verhagen, dopo che Francesco Galli (Kessel Racing), primo al traguardo, è stato penalizzato di 10 secondi per un’uscita di pista che gli ha permesso di guadagnare vantaggio in partenza. Sul secondo gradino del podio sale Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) e sul terzo Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing). Verhagen conquista il punto supplementare per il giro veloce in qualifica, Marco Zanasi (Motor Service -Pinetti Motorsport) per il miglior crono in gara.

Coppa Shell. Si conclude con la vittoria di Christian Kinch la seconda prova di Coppa Shell, interrotta con bandiera rossa a pochi minuti dal termine a seguito di un incidente che ha avuto per protagonisti due piloti, uno dei quali condotto al centro medico per accertamenti. Al secondo posto chiude Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre terzo è Fons Scheltema (Kessel Racing). Fabrizio Fontana (Formula Racing), vincitore ieri e partito dalla pole position, viene penalizzato mentre è in testa per aver causato una collisione, scendendo così all’ottavo posto, con il miglior crono sul giro della classe.