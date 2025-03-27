A Monza 12 esemplari di 499 Modificata

Maranello 27 marzo 2025

Sono giornate intense per il tracciato di Monza che sta ospitando il primo round del Ferrari Challenge Europe e che ha da poco salutato le attività di Club Competizioni GT, oltre a F1 Clienti, XX Programme, Sport Prototipi Clienti (dal 19 al 20 marzo). Numeri importanti per le entry list in questo appuntamento italiano, come ad esempio la 499P Modificata presente in 12 esemplari. Il programma, che ha debuttato solo lo scorso anno, prevede sessioni in pista con la vettura, realizzata per l’uso non agonistico, prodotta in serie strettamente limitata e derivata dalla Hypercar da competizione che ha trionfato nelle due ultime edizioni della 24 Ore di Le Mans.