A Imola spettacolo ed adrenalina nella prima giornata delle Finali Mondiali Ferrari

Nella prima giornata del round che chiude la stagione del 30esimo anniversario del Ferrari Challenge Europe all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari arriva la nona vittoria del 2022 di Doriane Pin (Scuderia Niki - Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e il successo di Roman Ziemian (FML - D2P) in Coppa Shell. Nelle rispettive classi Am firme di Nicolò Rosi (Kessel Racing) e Peter Christensen (Formula Racing).

Spettacolo e duelli entusiasmanti, con l’intervento di tre Safety Car, anche nell’ultimo appuntamento del Campionato North America che vede i trionfi di Manny Franco (Ferrari Lake Forest) nel Trofeo Pirelli e Custodio Toledo (The Collection) tra gli Am. Michael Petramalo (Ferrari of Seattle) e Lisa Clark (Ferrari Of Beverly Hills) sono invece i vincitori di Gara 1 della Coppa Shell e Coppa Shell Am.

Nel quarto appuntamento dell’Asia Pacific vincono Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia) nel Trofeo Pirelli Am, Kanji Yagura (Cornes Osaka) nella Coppa Shell e Baby Kei (Cornes Osaka) tra gli Am.

Trofeo Pirelli Europe. Nona sinfonia per la campionessa Doriane Pin che sfrutta un incidente alla partenza per portarsi a casa un nuovo successo. Subito dopo lo start, infatti, i primi due della griglia Eliseo Donno (CDP - Best Lap) e il poleman Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage) entrano in contatto alla staccata del Tamburello e terminano anzitempo la corsa.

Per ripristinare la pista, entra la Safety Car e dopo la nuova partenza la francese prende il largo, andando a vincere con il titolo già in tasca conquistato nel round al Mugello, di fronte a Luka Nurmi (Formula Racing) e a John Wartique (FML - D2P). Nonostante il risultato, il giovane finlandese deve rinunciare alle ambizioni di diventare vicecampione, titolo che viene assegnato matematicamente a Wartique.

Movimentata la prova tra gli Am con la vittoria assegnata a Nicolò Rosi (Kessel Racing) che sfrutta la penalità di 10 secondi inflitta ad Alessandro Cozzi (Formula Racing), primo al traguardo e poi retrocesso al sesto posto, per un contatto con Hanno Laskowski (Riller & Schnauck - ZvO Racing). Sul podio salgono Claus Zibrandtsen (Formula Racing) e Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki - Iron Lynx). Grazie a questo risultato Rosi si porta a soli due punti da Marco Pulcini (Al Tayer Motors) per la lotta per il secondo posto in classifica, che si deciderà quindi domani al termine di Gara 2.

Pulcini fino a metà della corsa era in seconda posizione, quando alla Rivazza è finito rovinosamente contro il leader della gara Christian Brunsborg (Formula Racing) dopo essere stato urtato da Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST). Manovra che è costata il drive through al francese e ha fatto terminare nelle retrovie Pulcini e Brunsborg.