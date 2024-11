A Imola assegnato l'ultimo titolo del Ferrari Challenge Europe

Entra nel vivo la settimana delle Finali Mondiali Ferrari all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Prime gare, oggi, del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli in una giornata di pioggia a tratti. La serie europea del monomarca del Cavallino Rampante assegna l’ultimo titolo ancora in palio, nel Trofeo Pirelli Am, a Claus Zibrandtsen (Formula Racing), mentre per la serie nordamericana è tutto rimandato alla seconda prova in programma venerdì. Sulla pista romagnola lo spettacolo arriva anche dalle sessioni non competitive di Corse Clienti, che vedono impegnate le sofisticate Ferrari dell’XX Programme, le monoposto storiche di F1 Clienti e la grande novità della stagione, l’esclusivo Sport Prototipi Clienti con in pista le 499P Modificata.

Ferrari Challenge Europe. Dopo una partenza dietro la Safety Car per l’intensa pioggia, alla bandiera verde il poleman del Trofeo Pirelli Giacomo Altoè (Emil Frey Racing) e Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) prendono il largo sull’asfalto bagnato, ma un contatto esclude entrambi dalla lotta per il vertice. A tagliare per primo il traguardo è quindi Bence Valint (Ferrari Budapest - Rossocorsa) davanti a Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team) e Luigi Coluccio (Radicci Automobili – Best Lap – FCI).

La gara del Trofeo Pirelli Am assegna il titolo a Claus Zibrantsen che controlla la sua quarta posizione sufficiente per laurearsi campione europeo. Non è bastata a Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) la terza affermazione stagionale, dopo la pole position di ieri, per tenere aperto il campionato. Sul podio con Viol salgono Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) e Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg).